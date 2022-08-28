Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yaz başında Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde 3+1 (130 m²) bir yazlığın aylık kirası 9 bin lira iken, bugün fiyat 6 bin liraya kadar düştü. Satılık yazlık fiyatlarında da gerileme yaşanıyor. Haziran ayında Balıkesir Ayvalık bölgesinde 1,5 milyon TL’ye satılan 2+1 yazlık, bugün 1,1 milyon TL’ye gerilediği görüldü. Tekirdağ bölgesinde emlakçılık yapan bir yetkili “Yazlık bölgelerde fiyatlar sezonda artış gösterir. Hatta nisan ayından itibaren fiyatlar yukarı çıkar. Temmuz sonu itibarıyla gerilemeye başlar. İster satın alacak olun, ister kiralayın; Ya ocak-şubat gibi ya da eylül başı gibi yapmanız size fayda sağlar” dedi.

UCUZ TATİLİN TAM ZAMANI

Emlak ofisinin yetkilisi büyükşehirlerde artan kiralar nedeniyle yazlıklarını boşaltmayan insanlar da olduğunu belirterek “Kira fiyatları artınca insanlar tasarruf etmek adına yazlıklarda yaşamaya devam ediyor. Tabi sürekli bir işiniz yoksa bu daha kolay. Tekirdağ’dan İstanbul’a her gün işe gidip gelenler de var. Şayet emekli ise bu daha kolay. İki ev için ayrı ayrı fatura ödemek yerine yaz-kış yazlıklarda kalanlar oluyor. Bu daha önce böyle değildi, kiralık fiyatlarının artması ile durum değişti” dedi.

Yazlık evler kışlık oluyor Artan enerji maliyetleri ve enflasyon vatandaşları tasarrufa yönlendiriyor. Yazlık evleri bulunanlar evlerini sürekli konuta çevirmeye başladı. Ayrı ayrı kira ödemek istemeyenlerin başvurduğu bu yöntemde yazlık dairelerin eksikleri giderilerek kışlık ev formatına dönüştürülüyor.

Deniz kokulu yazlıklar Yazlık ev dekorasyonunda bu yılın modası; renkli mobilyalar, meyve desenli tül ve perdeler, sarkıt lambalar ve bambu sandalyeler olarak öne çıkıyor. Renk seçiminde ise toprak tonları ve mavi beyaz kullanabilirsiniz.