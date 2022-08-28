Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dünyada hızla artan enerji maliyetleri sonrasında binalarda enerji tasarrufu için ısı yalıtımı yapılmasının önemi bir kez daha anlaşıldı. Türkiye’nin sahip olduğu enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı konutları ısıtmak için kullanılıyor. Bu nedenle izolasyon kritik önem taşıyor. Öte yandan Türkiye’nin 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yaptığı düşünüldüğünde, izolasyon ve yalıtım ile tasarruf sağlamanın ülke ekonomisine de büyük katkısı bulunuyor. TÜİK verilerine göre 33 milyon kişi konutunda yetersiz izolasyondan kaynaklanan ısınma sorunu yaşıyor. Yaklaşık 30 milyon kişinin evinin çatısından su sızıyor. Son on beş yılda inşa edilen yapılarda ısı yalıtımına yönelik tedbirler artsa da ülkemizde mevcut yapı stokunun geneli çok da iyi görünmüyor.

YALITIM KAYNAKLI SORUN

TÜİK tarafından yayınlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları, ülkemizde konuta ilişkin en önemli problemlerden birinin yalıtım kaynaklı ısınma sorunu olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 36,7’sinin konutundaki izolasyon problemlerinden dolayı ısınamadığını, bunların yüzde 34,7’sinin de sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi nedeniyle sorunlar yaşadığını ortaya koydu. Yaşantımızın yüzde 90’ını binalarda geçirdiğimiz düşünürsek, yalıtımsız, sağlıksız yapıların ekonomimiz kadar sağlığımız üzerindeki olumsuz etkisi var.

ÜÇ ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Mantolama, içten cephe kaplama, dıştan cephe mantolama ve sandviç duvar olmak üzere üç şekilde uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın devamlılığını sağlamak için yapılabilecek en iyi program dış cephe kaplama yani ısı yalıtımı uygulamasıdır. Binalarda dış cephe giydirme yapıldığında, ortaya çıkacak enerji tasarrufu ve yapılan ısı yalıtımının aile ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar günümüzde önemli bir konu olmuştur. Gerek doğal enerji kaynaklarının azalması gerekse enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olması bu duruma en önemli etkendir.

EV KİRALARKEN DİKKAT EDİN

Evlerde tüketilen enerjinin önemli bölümü, yetersiz ısı yalıtımından, hatalı veya eksik uygulamalardan dolayı kayboluyor. Konut tüketicilerinin ev alıp kiralarken binada kullanılan yapı malzemelerini, ısı yalıtımı özelliklerini sorgulanması bu açıdan çok önemli. Kullanılan malzemelerin ve ısı yalıtım ürünlerinin, sağlayacağı enerji tasar

rufuna, insan sağlığına ve iç ortam kalitesine etkisine, uzun yıllar bakım gerektirip gerektirmediğine ve yangın açısından risk taşıyıp taşımadığına bakılması gerekiyor. Binalara sonradan yapılan mantolama uygulamalarında da dikkatli olunmalı. Seçilen malzemenin doğru uygulanması, en az malzeme kadar önemli.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Hükûmet, binaların yalıtım çalışmalarına ﬁnansman desteği üzerine bir paket hazırladı. Daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi veriliyor. Düşük faiz oranıyla verilen kredi ile binalarda enerjiden tasarruf edilecek, yakıt tüketimi azalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmasında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkânı getiriyoruz” demişti. Yeni ﬁ nansman paketi ile konutların ısınma ve soğumasında fazla enerji tüketilmeyecek, vatandaşlar tasarruf edecek. Kredinin yüzde 60’ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla kullanılabiliyor. Yüzde 40’lık kısmı ise proje tamamlanıp enerji kimlik belgesinin alınmasının ardından alınıyor.

EN İYİ MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

> Mantolama, +5°C ile +30°C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.

> Mantolama uygulamasına başlamadan önce bina cephesinde bulunan cam, ahşap, vb. yapı elemanları kirlenmeye ve zarar görmeye karşı koruma altına alınmalıdır.

> Uygulama yapılacak bina dış cephesinin geneli ve “ısı yalıtımı” tatbik edilecek yüzey nemli olmamalı, döşeme şapları, iç ve dış duvar sıvaları kurumuş olmalıdır.

> Mantolama uygulaması yapılacak yüzeyler, mantolama malzemelerinin yapışma kalitesini düşürebilecek kalıntılar içermemeli yağdan arındırılmış ve tozsuz olmalıdır.

> Dış cephedeki yağmur olukları, kablolar, vb. ısı yalıtımı sisteminin üzerine alınmalı ve en az 6-7 cm uzakta kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Oluk ve yağmur iniş borularının gizlenmesi, hem uzun yıllar dayanımını sağlar hem de, tasarım olarak binaya görsellik kazandırır.

50 bin liralık yalıtım kredisi için başvurular başladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.

Gaziantep’te 1,5 milyon liralık yalıtım vurgunu Gaziantep’te bir sitede oturanlardan yalıtım yapmak için yaklaşık 1,5 milyon lira toplayan yalıtım firmasının sahipleri, işi bitirmeden topladıkları paraları alarak kaçtı. Firma bu yöntemle yaklaşık 200 kişiyi dolandırırken, sitenin yöneticisi Mehmet Kınacı, “Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. Ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler” dedi.