NECMİ ÇİÇEKÇİ

Her ne kadar duvarlar evin arka planında kalmış gibi bir intiba oluştursa da aslında ev dekorasyonunu canlandırmanın ve tarzınızı yansıtmanın anahtarıdır. Doğru duvar sticker’ları ile evinizin her odasına uygun çıkartmalar seçebilir; ilham veren, sıcak ve yuva hissi meydana getiren mekânlar oluşturabilirsiniz. Yatak odanız için size ilham veren ve sakin bir tasarım seçmenizi öneririz. Her sabah kalktıktan sonra ve her gece yatmadan önce göreceğiniz için bu sticker’ların size kendinizi iyi hissettirmesi çok önemlidir. Çocuklarınızın odasını sticker’lar ile dizayn ederken onların da fikrini almalısınız. Hayvan, sevimli karakter ve çiçek gibi figürlerin bulunduğu sticker’ları seçebileceğiniz gibi aynı zamanda çocuğunuzun boyunu ölçmesini sağlayacak boy ölçer sticker ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Salon, evin en fazla zaman geçirilen mekânı olduğundan evinize bir canlılık ve enerji getiren sticker’ları tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Tavan dekorasyonu ile evinize hava katın Evinizin tavanlarını dekorasyona dâhil etmek belki de en son akla gelecek detaydır. Ancak son dönemde popülerliği fazlasıyla artmaya başladı. Üstelik evinize hiç düşünmediğiniz kadar farklı bir hava katıyor. Bu hafta ‘Tavanınızı nasıl dekore edebilirsiniz?’ sorusunu örneklerle cevaplamak istedik...