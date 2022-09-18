Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sauna yapmaya karar verdiğimiz zaman ilk ve en temel seçimlerimizden bir tanesi sauna yapacağımız yerdir. Seçeceğimiz yer düz, betonarme ve alt zemininde fayans veya mermer zeminin bulunmasına dikkat etmeliyiz. Yoksa ilk önce onu yaptırmalıyız. Mekânın en temiz hava alabileceği yeri seçmeyi özen göstermeliyiz. Saunaya en yakın bir yere mutlaka pis ve temiz su giriş çıkışı için tesisatların çekilmesi gerekmektedir. En küçük sauna ölçüsü bir kişilik olarak dizayn edilir ve yaklaşık olarak 1 m² büyüklüğündedir. Bir aile için sauna imalatına ayrılacak metraj, yaklaşık olarak 4 m²dir. Bir ev saunası için yükseklik ölçüsü 2,30 cm’dir. Saunanın tavan, zemin ve yan duvarları kesinlikle ısıya ve neme en dayanıklı ağaçlardan yapılmalıdır. Bu işler için en uygun ağaçlar köknar veya muadili ağaçlarıdır. Bir saunanın yapılış amacı olan ısı ve nem sirkülasyonunu sağlamak elbetteki sauna dış tarafında yapacağımız izolasyon veya yalıtım çalışmasına bağlıdır. Bunun için en az 5 cm kalınlığında folyolu cam yünü kullanılmalıdır. Hatta bunun öncesinde bütün ahşap lambri ve ahşap kargas dışına sıkıştırılmış strafor yapıştırılabilir.

Türk hamamı ve sauna evlere taşındı Pandemide ortak kullanım alanları arasında yer alan sauna ve hamamlar kapanınca, gayrimenkulde yeni çözümler geliştirildi. Bu kapsamda Kocaeli’de hayata geçirilen “Zeray Esil Kartepe” projesinde de, sauna ve hamam konsepti evlere taşındı.