Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. “İlk Evim’ ve ‘İlk İş Yerim’ adıyla kamuoyu ile paylaşılan dev proje büyük yankı uyandırdı. Projenin ilk etabında 250 bin konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerinin üretilmesi planlanıyor. Dünyada emsali olmayan bu sosyal konut hareketi ile ihtiyaç sahibi ve dar gelirli yüzbinlerce vatandaş ev sahibi olabilecek. Bu haftaki Emlak ve Moda sayfamızda proje ile ilgili en çok merak edilenleri derledik. Vatandaş sordu, yetkililer cevapladı…

> Sosyal konut projesinden kimler yararlanabilir?

Başvurular; ‘Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri’, ‘en az yüzde 40 engelli vatandaşlar’, ‘emekliler’, ‘18-30 yaş arasındaki gençler’ ve ‘Yaşı 18 ile 30 yaş arasında olan diğer alıcı adayları’ olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

> Projeye başvurmak için hangi şartlar aranıyor?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmaması mecburiyeti var. Başvuru yapacak olan kişinin İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise 16 bin TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) gerekiyor. Öte yandan bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabiliyor. 18 yaş altında olanlar ise bu projeye başvuru yapamıyor.

> Başvurular hangi kanallardan ve ne zamana kadar yapılabilir?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak.

> Projenin ödeme şartları nasıl olacak? Başvuru ücreti ne kadar? Kurada çıkmayan başvuru sahibinin ödemesi geri alınabilecek mi?

Dev projede konutlara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile sahip olunabilecek. 500 lira başvuru ücreti alınacak, şayet kurada başvuru sahibi konut almaya hak kazanamazsa, ödemesi iade edilecek.

> Projenin temeli ne zaman atılacak ve hangi tip konutlar üretilecek?

Projede ilk temel ekim ayı içinde atılacak. Projede yer alan 2+1 evler 75-85 metrekare, 3+1 evler ise 100-120 metrekare arasında olacak. Evler, yerel ve yatay mimari gözetilerek inşa edilecek ve zemin + 5 katı geçmeyecek. Ayrıca binalar, enerji verimli ve ‘Sıfır Atık’ uyumlu olacak. Yenilenebilir enerji sistemlerinin devreye alınacağı binalar, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.

> Evlerin fiyatları şehirlere göre değişiklik gösterecek mi? Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve taksit tutarları değişecek mi?

Konutların değeri, bulunduğu cepheye ve kata göre değişiklik gösterecek. Ödeme planı da buna göre şekillenecek. Ayrıca fiyatlar büyükşehirlerde de farklılık gösterecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 2+1 evlerin fiyatı, 780 bin TL civarında seyredecek. Ev almaya hak kazananların taksit ödemeleri sözleşme imzalanması ile birlikte başlayacak. Taksitlerdeki artış memur maaş zammı oranında yapılacak.

> Mevcut konutlarında ‘1 yıl ikamet’ etmeyen kişiler ne yapacak?

Tayinler sebebiyle ‘En az bir yıl aynı yerde ikamet etme’ şartına takılanlar, nüfusa kayıtlı olduğu ilden ev sahibi olmak için başvurabilecek. Mesela, Kütahya nüfusuna kayıtlı olan ancak Ankara’da ikamet eden bir kişi, konut projesine Kütahya’dan başvurabilecek.

> Ev sahibi olanlar arsa için başvurabilecek mi? Arsa almaya hak kazanan kişi, bu arsaya bina inşa edebilecek mi?

Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru kabul edilmektedir. Önceden ev sahibi olanlar arsa başvurusu yapamamaktadır. Arsayı alan kişi mevcut alana ticari olarak satmamak kaydıyla bina yapabilmektedir.

> Taksitler devam ederken konutların kiraya verilmesi veya satılması mümkün mü?

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar, konutlarını borçları bitene kadar satamayacak. Öte yandan vatandaş, ödemesi devam ederken evi kiraya verebilecek.

> Çalışmayan öğrenciler projeye başvurabilecek mi?

18 yaş ve üzerindeki çalışmayan öğrenciler, projeye başvurabilecek.

BAŞVURULAR 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim İlk İş Yerim” için başvuranlar sürüyor. Vatandaşlar hafta sonu öncesi cuma günü bankaların önünde uzun kuyruklar oluştururken e-Devlet’ten de başvuru yapılabiliyor. Projenin açıklanmasının üzerinden dört gün geçerken başvuru sayısı ise 3 milyona yaklaştı.

BU PROJEYİ YAPACAK POTANSİYELE SAHİBİZ

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, sosyal konut projesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz 20 yılda sosyal konut anlamında TOKİ aracılığı ile 1 milyon 170 bin konut üretildi. Türkiye olarak şuan dünyada Çin’den sonra ikinci müteahhitlik ülkesiyiz. Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin çok önündeyiz. Bilgi ve tecrübe olarak da çok iyi bir durumdayız. Biz 250 bin değil, 500 bin konutu da yapabilecek alt yapıya, bilgi ve donanıma sahibiz. Uzun yıllara yayılan vadelendirme, düşük taksit seçenekleriyle kira öder gibi cazip hâle getirilen bu projenin vatandaşın alım gücü ile doğru orantılı bir şekilde planlanmış olması çok güzel” dedi.

SEKTÖRDE YÜZ BİN EK İSTİHDAM OLUŞACAK

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ise “Bu devasa projenin beraberinde getireceği 100 bin ek istihdamla birlikte ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacağı ve 250’yi aşkın alt sektöre de can suyu olacağı kanaatindeyim. 5 yıllık süreçte 81 ilde 500 bin sosyal konut, 250 bin altyapısı hazır konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapımı hedefleniyor. İlk defa TOKİ aracılığı ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız yapılan açıklamaya göre 608 bin TL’lik 2+1 konutlara 2.280 lira taksitlerle, 850 bin TL’lik 3+1 dairelere ise 3.187 liradan başlayan taksitlerle sahip olacak. Bu kolay ödeme seçenekleri dar gelirlinin konuta kolay erişimini sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞA MÜJDE GELDİ

Akkuş Group Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Böyle bir sosyal konut projesinin, barınma ihtiyacının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hayata geçirilmesini çok olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz. Dar ve özellikle de orta gelirli vatandaşın konut sahibi olmasının yolu açıldı. Üstelik öğrenci ve gaziler de bu konutlara yönelebilecek. Konuta ulaşamayan kişiler ulaşabilir hâle gelecek. Proje, sadece konut değil arsa temini ve atıl olan 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesini de kapsıyor. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde orta kesimin ciddi fayda sağlayacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

TOKİ taksitleri artacak mı? 2+1 3+1 TOKİ taksitleri sabit mi değişecek mi? 5 yıl sonra ne kadar öderim? TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? 1,2,3,4,5 yıl sonra TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitlerinin yıllara göre değişip değişmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Ucuz konut projesi kapsamında inşa edilecek toplam 250 bin konut için milyonlarca kişi başvuruda bulundu. 2+1 konutta taksitler 2 bin 280 liradan başlayacak. 3+1 konutta ise taksitler 3 bin 187 liradan başlayan fiyatlarla ödenecek. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği şekilde hesaplanacak. Peki; TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? TOKİ taksitleri ne kadar olacak? İşte detayı!

TOKİ 2+1 3+1 konut tipi seçilir mi? İlçelere göre TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? TOKİ’nin uygun taksitlerle satışa çıkaracağı ucuz konutların başvuru dönemi devam ederken, başvuru sırasında konut tiplerini seçmek isteyen vatandaşlar TOKİ konut tipi seçilebilecek mi sorusunun cevabını araştırıyor. Başvuru yapacağı projede 2+1 veya 3+1 konut alıp almayacağını seçmek isteyen kişiler TOKİ konut tipi seçilebilecek mi sorusunun cevabını sorguluyor.

Borç bitmeden TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ devredilir mi, satılır mı, kiralanır mı? TOKİ kiraya verilir mi? Borç bitmeden TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? TOKİ evlerini satın almak için başvuru yapan kişiler, 240 ay yani 20 yıl boyunca ödeme yapacak. Ödeme sürecinde ise evlerin kiraya verilip verilmeyeceği veya satılıp satılmayacağı araştırılıyor. TOKİ almaya hak kazandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ilk taksit ödemeleri başlayacak. 20 yıl boyunca yapılacak ödemeler sırasında TOKİ kiraya verilir mi?

TOKİ sosyal konut projesinde iş yeriyle ilgili detaylar belli oldu: Hangi ilde kaç adet yapılacak fiyatları ne olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak hayata geçirilen ‘ilk evim ilk iş yerim’ kapsamında konut başvuruları rekor kırmaya devam ediyor. Proje kapsamında yer alan 50 bin iş yeri ile ilgili detaylar belli oldu. İlk etapta 20 ilde 10 bin iş yeri yapılacak. Hangi ile kaç adet konut yapılacağı ve metrekareye göre 4 kategoride yapılacak iş yerlerinin fiyatları belli oldu.