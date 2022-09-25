Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sonbaharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş kışa hazırlıklar başlıyor. Bu dönemin en önemli hazırlıklarının başında ise kombi bakımları geliyor. Bu sene bütün dünyada artan enerji maliyetleri düşünüldüğünde kombi bakımları daha büyük önem taşıyor. Çünkü düzenli yapılan kombi bakımları hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından büyük katkı sağlıyor. Bu hafta sizler için kombilerinizi uzun ömürlü kullanmanız ve yüzde 40’a varan tasarruf yapmanızı sağlayacak önerileri toparladık…

KOMBİNİZ DÜŞÜK ISIDA SÜREKLİ AÇIK KALMALI

Özellikle kış aylarında enerji tasarrufu nedeniyle kombiyi kapatmak yerine en düşük derecede açık tutmak en doğru yöntemdir. Çünkü kombi kapalı olduğu zaman mekânlar hızla soğur; kombi açıldığında ise önce duvarlar ısınmaya başlar. Bu süreçte kombi ortamı hızla ısıtabilmek için verimli aralık olan 50/30 sıcaklığında çalışmak yerine daha verimsiz yanma meydana gelen üst sınırlarda, 80/60 sıcaklıklarında çalışmak zorunda kalır.

1 DERECE YÜZDE 12 TASARRUF SAĞLIYOR

Uzmanların verdiği bilgiye göre, ideal oda sıcaklıklarının oturma odalarında 20-22 derece, yatak odalarında ise 18-20 derece arasında olması gerekiyor. Verimli ısınma için ideal oda sıcaklığı 21 derece olup, konfor şartı kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Oda sıcaklığını 1 derece daha düşük ayarlamak, farklı lokasyonlara göre değişmekle beraber, yüzde 8 ila 12 yakıt tasarrufu sağlıyor.

RADYATÖRLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Odada ısının rahat yayılabilmesi için radyatör gibi ısıtıcı elemanların önleri kapatılmamalıdır. Isı kaybının en fazla olduğu kapı ve pencere bölgelerinde ısı yalıtımı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bulunduğunuz konumda varsa geceleri panjurları veya kepenkleri kapatmak enerji verimliliğine önemli oranda katkı sağlar.

KUMANDANIN YERİ BİLE FARK ETTİRİYOR

Daha verimli ısınma sağlamak için bir diğer öneri de kombileri oda kumandasıyla kontrol etmek. Bunun için en doğru konumun oturma odası olduğu belirtiliyor. Oda kumandasının sıcaklığı en sağlıklı şekilde ölçebilmesi için radyatör yanında veya yakında olması ve tercihen duvarda yerden belirli yükseklikte bulunması tavsiye ediliyor.

BAKIMLARI YETKİLİ SERVİSTE YAPTIRIN

Kombilerin ömürleri ile ilgili iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi kesinlikle yetkili servis dışında bakım yaptırmayın. Parça değişiminde eksik ya da ikinci el parça yerleştirilmesi mümkün olabiliyor. Bir diğer konu ise ikinci el kombi seçimi… Ucuz olması sebebiyle ikinci el kombileri tercih etmeyin. Kombiler CE şartlarına göre üretilir. Dolayısıyla üretim sırasında ve sonrasında test edilir. İkinci el kombiler ise toplama veya orijinal olmayan parçalar barındırır.

YOĞUŞMALI KOMBİ TERCİH EDİLMELİ

Evin metrekaresi ve çalışma sıcak lık larından bağımsız olarak yoğuşmalı kombiler, konvansiyonel kombilere oranla her zaman daha tasarruflu olmalarıyla öne çıkıyor. Eğer çalışma sıcaklıkları düşük ve/veya radyatör sayısı fazla olursa bu verim daha da artıyor. Bu sebeple uzmanlar, verimli ısınma için hem çalışma prensibi hem de teknoloji siyle çok gelişmiş ve tasarruflu cihazlar olan yoğuşmalı kombilerin tercih edilmesini öneriyor.

İŞİN PÜF NOKTALARI

> Termostatik vana taktırın: Radyatörlere termostatik vana taktırmak yakıt tasarrufuna katkı sağlar.

> Sıcak su derecesine dikkat edin: Sıcak suyunun ekonomi moduna ayarlanmasıve gece uyurken oda sıcaklığının 1-2 derece düşük ayarlanması tasarrufa etki eder.

> Tesisattaki su kaçağını engelleyin: Kombiye sık sık su eklemek gerekiyorsa, kaçak var demektir. Bu kaçağı gidermek gerekir.

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