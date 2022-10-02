Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan ve yatırımcılarına daima kazandıran İhlas İnşaat Grubu, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde inşa çalışmalarını devam ettiriyor. ‘Bizim Evler’ markasıyla Ispartakule bölgesinde öncü olan İhlas İnşaat Grubu, geçmişten günümüze kazandığı tecrübeyi Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde de sürdürüyor. Bölgede 145 dairelik butik bir proje olarak dikkatleri üzerine çeken Bizim Evler 9’da geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer verilirken, 550 dairenin yer aldığı Bizim Evler 10 projesinde ise; 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı tipte daire seçeneği bulunuyor.

ZENGİN PEYZAJ ALANLARI

Markalı konut bölgesi olarak planlanan Ispartakule her geçen gün değer kazanıyor. Devlet yatırımlarının yer aldığı İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyoluna yakınlığıyla ve yapımı planlanan Metro ve Kanal İstanbul’a komşu olmasıyla öne çıkan Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projeleri bölgede kaliteleriyle de öne çıkıyor. Site sakinlerine zengin peyzaj alanları ve sosyal imkânlarıyla mutlu, huzurlu ve iyi komşulukların olduğu hayat alanları oluşturan Bizim Evler, aile öncelikli projeler üretmeye devam ediyor.

Yeşil ve Maviyi Birleştiren Site - Bizim Evler 9 ve 10 Pandemi döneminde insanların kafasında, yaşadıkları alanlara dair soru işaretleri arttı. Bireyler yaşadıkları alanların daha sosyal, yeşil ve aile dostu olmasına özen göstermeye başladı. İhlas Holding Yapı özellikle Ispartakule civarında yaptığı Bizim Evler ile ailelerin tüm beklentilerini karşılıyor. Bizim evler 1’den 10’a kadar her zaman anne ve kadını merkeze alarak her şeyi baştan tasarlayan İhlas Holding Yapı, toplu konut denildiğinde ilk akla gelen şirketlerden.

Bizim evler 9 ve Bizim evler 10 satışa sunuldu İhlas Holding, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10’u satışa sundu. Merakla beklenen projelerin satışa sunulmasıyla birlikte son yıllarda satış ofislerinde görülmeyen bir yoğunluk yaşandı. İki proje de konumları, mimarileri ve zengin sosyal donatılarıyla konut alıcılarından büyük beğeni topladı.