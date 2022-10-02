Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Şehirlerin yoğun stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen tatilciler, 5 yıldızlı oteller yerine doğa ile iç içe bulunan bungalovları tercih ediyor. Pandemi sürecinde yaşadığımız izolasyon süreci bu tür tatil konaklamalarına ilgiyi de ayrıca artırdı. Bunu fırsat bilen yatırımcılar ise, hem deniz hem de doğa tutkunlarına uygun alanlar oluşturmak için yeni yatırımlara soyunuyor. Yıllar önce Antalya bölgesinde uygun fiyatlı konaklama diye bildiğimiz bu konsept zaman içinde Türkiye’nin birçok bölgesine yayıldı. Antalya’nın ardından ilk olarak Çeşme, Bodrum ve Marmaris hattında görmeye başladığımız bu işletme türleri, Sapanca ve Karadeniz illerinde de hızla yaygınlaştı. Öyle ki doğu illerine kültür turizmi için giden turistlere bile bu hizmeti veren işletmeler bulunuyor. Bungalovlara olan ilgi, bu tatil konseptinin çeşitlenmesine neden oldu. Yine aynı türün bir benzeri olan Hobbit ve Tiny House’lar da turizm yatırımcılarının ilgisini çekmeye başladı.

Z KUŞAĞI TERCİH EDİYOR

Sapanca’da bungalov tesisi bulunan bir işletmeci, gazetemize verdiği demeçte, genellikle Z kuşağı olarak adlandırılan 2000 sonrası doğan gençlerin bu tatil konseptine ilgi gösterdiklerini söyledi. Fiyatların çok ucuz olmadığını da belirten işletmeci “Bugalovun ilk doğuşu Antalya Manavgat ve Side bölgesinde gerçekleşti. Daha ucuz olması nedeniyle sadece oda kahvaltı çalışan işletmeler, yoğun talep nedeniyle konsept değiştirdi. Sapanca’da göl ve doğanın birlikte oluşu bizi bu yatırıma itti. Şu an tam kapasite çalışıyoruz” dedi.

FİYATLAR UCUZ DEĞİL

Ahşaptan yapılan bungalovların zamanla mimari bir estetiğe de kavuştuğunu belirten işletmeci “Eskiden bungalovlarda televizyon bile yoktu. Artık çok modern evlerimiz var. Oda kahvaltı dışında her şey dâhil modeline de geçtik. Havuzlu evlerimiz de bulunuyor. Kısacası gelen misafi rlerimiz 5 yıldızlı otellerde bulduğu konforu yakalayabiliyor. Fiyatlarımız da ona göre yükseldi. 4-5 yıldızlı otel fi yatlarını yakaladı” dedi.

'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NDEN ESİNLENDİLER

Dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi fi lminden esinlenerek inşa edilen hobbit evler de büyük ilgi görüyor. Genellikle bir yamacın içine yapılan bu evler, göründüğünün aksine oldukça geniş bir yaşama alanı sunuyor. Bazı gelişmiş hobbit evlerin içinde banyo, yatak ve mutfak bile bulunuyor. Sadece altyapısında ve temelinde beton ve demir kullanılan hobbit evler, gerek kullanılan malzemeler olsun, gerekse peyzaj çalışmaları olsun tamamen çevre dostu ve huzur verici olarak inşa ediliyor. İstenirse, önüne yapılacak olan bir havuz ile tamamen bir yazlık villa özelliği de kolaylıkla sağlanabiliyor. Alışılmış ve sıradanlaşmış çok katlı otellerden bıkmış olan tatilseverlere fantastik bir deneyim sunuyor.

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