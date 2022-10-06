Türkiye Gazetesi

3 milyon TL, 5 milyon TL ve hatta 10 milyon TL... İstanbul'da bir daire satın almak isteyen neredeyse herkes bu paraları gözden çıkarıyor. Ancak İstanbul Şişli'de bir daire oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunuldu. Popüler bir emlak sitesinde yayımlanan bir satılık daire ilanı Ekşi Sözlük yazarları tarafından platformda paylaşıldı. 360 milyon TL’ye satışa çıkarılan lüks daire Şişli’de yer alırken, boğaz manzarası ve Beşiktaş kulübünün Vodafone Arena stadyumu manzarası da dikkatleri üzerine çekti. Ancak en çok konuşulan elbette fiyatı oldu.

İstanbul'da 360 milyon TL'den satışa sunulan dairenin ilanı

Lüks bir rezidansın 30’uncu katında bulunan dairenin satışa çıkarıldığı fiyat tam olarak 360 milyon TL. İlan söz konusu platformda '360 milyon TL'ye satılan daire' başlığıyla bir yazar tarafından paylaşıldıktan sonra kısa sürede onlarca yorum aldı ve sözlüğün gündemine oturdu. Pek çok kişi dairenin fiyatını çok yüksek bulurken, bazı sözlük yazarları evin ayrıntısını merak etti.

'BU EVİ SADECE ELON MUSK ALABİLİR'

Evin fiyatını yüksek bulan onlarca sosyal medya kullanıcısı birbirinden eğlenceli yorumlar yaptı. İşte söz konusu ilana ilişkin yayımlanan paylaşımın altına gelen dikkat çekici o yorumlardan bazıları;

• Arasam 350 yaparlar mı ki? 300 yıl çalışsam bu kadar parayı toparlayamam.

• Köprü dahil mi diye sorduran ilandır.

• Ev yerine Vodafone Arena’yı satışa çıkarmışlar sandığım ilan. Anladık, ev Vodafone Arena’yı görüyor.

• Boğaz manzarası gördüğüne ikna olduk, evin içini de görseydik?

• Son fotodaki efsane İnönü fotoğrafı gerçekse tüm Beşiktaşlılar birleşip alalım! 10 milyon Beşiktaşlı 36 lira versek bu iş tamamdır.

• 360 milyonla kendime yeni bir hayat kurarım daha iyi.

• Bu daireyi bu fiyata satmayı başarırsa emlakçının hayatı boyunca çalışmasına gerek kalmayacak.

• Sadece Elon Musk ve Bill Gates isimli kişilerin alabileceği daire.

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