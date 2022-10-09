Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Alternatif tatil seçenekleri arasındaki karavan turizmi, son yıllarda şehir hayatından uzaklaşmak ve tabiat ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin talebiyle hızla gelişiyor. Pandemi süreciyle karavanlara ilgi gösteren çok sayıda kişi, satın alma ya da kiralama yoluyla bu tatil seçeneğini değerlendiriyor. Türkiye çapında 5 bine yakın karavan sahibi bulunuyor. Karavanlar bir aracın arkasına sabitlenerek çekilen çekme karavan ya da motorlu bir aracın değiştirilmesiyle oluşan motokaravan olmak üzere ikiye ayrılıyor.

KARAVAN AVANTAJLARI

Karavanda yaşamanın en büyük avantajı elbette hareket özgürlüğü… Kamp yasağı olmayan herhangi bir yere karavanınızı park edip, dilediğiniz müddetçe konaklayabilirsiniz. Doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşarken ister kalabalığa karışabilir ister kendinizle baş başa kalabilirsiniz. Özellikle sosyal mesafeyi korumak için karavanlar oldukça iyi bir seçenek sunuyor. Otellerden farklı olarak sizden başka kimsenin temas etmediği mutfakta yemeğinizi hazırlayıp, yine kendiniz servis edip yiyebilirsiniz. Size özel banyo ve WC de büyük kolaylık sağlıyor.

KARAVAN DEZAVANTAJLARI

Her konaklama tecrübesinin olduğu gibi karavanda yaşamanın da belirli zorlukları ve dezavantajları var. Bunların başında karavanda yaşamanın maliyeti geliyor. Karavanların günlük kiralama ücreti çoğu zaman her şey dahil bir otelin günlük konaklama ücreti ile kafa kafaya geliyor. Yiyecek içecek masrafı, benzin parası, millî park giriş ücretleri veya kamp yeri giriş ücretleri de eklendiğinde karavan tatili beklediğinizden pahalıya mal olabiliyor.

EGE VE AKDENİZ CAZİP BÖLGELER

Karavan kiralama şirketleri daha çok İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Sakarya gibi şehirlerde hizmet veriyor. Güney Marmara, Ege ve Akdeniz’deki sahil bandında 100’e yakın karavan kampı bulunuyor. Kampların büyük çoğunluğu Muğla’nın Datça, Akyaka, Marmaris ve Akbük gibi önemli turizm merkezlerinde yer alıyor. İzmir’de Menderes ilçesi Özdere Mahallesi ve Bolu Yedigöller bölgesindeki karavan parkları da yoğun talep görüyor. Tatillerini karavanda geçirmek isteyenlerin tercih ettiği rotaların başında ise Ege ve Akdeniz kıyıları geliyor. Tatilini Karadeniz Bölgesi’nde geçirmek isteyenlerin tercihi ise Bartın’dan başlayıp Gürcistan’da sona eren sahil bandındaki şehirler ve yaylalar oluyor.

İÇİNDE NELER VAR?

Karavanların içinde ön kısımda oturma alanı ve mutfak yer alıyor. Orta kısımda ise genellikle tuvalet ve banyo bulunuyor. Karavanın arka kısmında ise yataklar yer alıyor. Bazı karavanlarda yüksek tavana, alana ve kullanıma göre ranzalı yataklar da bulunabiliyor. Karavanlar, içinde yaşayanların kendi yemeklerini hazırlayabilmeleri için mini mutfaklara sahipler. Küçük bir ocak, mini buzdolabı ve mutfak lavabosu bulunuyor. Bazen lüks karavanların içinde mini fırın veya mikrodalga fırın hatta ses ve eğlence sistemleri bile bulunabiliyor.

ÇOCUKLAR TABİATI TANIYOR

Karavanla tatil otellere göre daha uygun fiyata mal oluyor. Tatilciler tabiatla buluşma imkânı buluyor. Yemeklerini, uyuma saatlerini, denize girme saatlerini kendileri belirliyor. Çocukları ise bu sayede doğayı tanıyor.

ELEKTRİK VE SU NASIL KARŞILANIYOR?

Karavanların birçoğunda güneş enerjisi panelleri, şarj edilebilir aküler ve elektrik teçhizatı bulunuyor. Karavanlardaki elektrik şarj edilmeden kullanım yoğunluğuna göre birkaç günden bir haftaya kadar dayanabiliyor. Karavanlarda su ihtiyacını karşılamak için su tankları bulunuyor.

HANGİ TÜR EHLİYET İLE KULLANILABİLİR?

Çekme karavan kullanacaklar için karavanın ağırlığı doğrultusunda gerekli ehliyetler şu şekilde; çekme karavanlarda yüklü ağırlığı 750 kilogramın altında olanları B, C, D sınıfı ehliyet sahibi sürücüler kullanabiliyor. Yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın altında olan motor karavanlarda ise B sınıfı sürücü ehliyeti yeterli oluyor.

Karavan tutkunlarını cezbedecek fuar Bir zamanlar sadece özgürlüğüne düşkün, maceracı kişilerin tercih ettiği yaşam biçimi karavanlar, özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte artık izole yaşamı tercih edenlerinde imdadına yetişiyor. Karavan üreticileri, 2021 sonrası gerçekleşen talepten oldukça memnun. Üretici ile alıcıları buluşturacak Karavan Show Eurasia, 19-23 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

900 milyon liralık karavan şovu Bütün dünyada pandemiyle birlikte yükselen karavan akımı, dünyada milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştı.