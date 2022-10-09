Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dünyanın en önemli araştırma şirketlerinin Kıbrıs’ın İskele bölgesini ‘yaşanabilecek en güzel kıyı kenti’ olarak göstermesi, yalnızca Türklerin değil yabancılarında ülkeye yönelmesine sebep oluyor. Kıbrıs’taki sektör temsilcileri yaşanan ilgiden memnun olduklarını belirterek “Kıbrıs’ta hem kira gelirinin hem de mülk değerinin artmasıyla amortisman süreleri 8 ila 12 yıl gibi kısa sürüyor. Bu durum yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. KKTC’de satın aldığınız bir evi kiraya verdiğinizde, kira geliri ortalama 10 yılda ödediğiniz parayı size geri kazandırıyor. Çoğu Türk ve yabancı yatırımcı, yalnızca bu avantaja bakarak bile Kıbrıs’ı diğer ülkelere tercih ediyor” diyor. Özellikle İskele bölgesine dikkat çeken gayrimenkul uzmanları “Her geçen gün gelişmeye devam eden İskele bölgesi, konumunun ve manzarasının güzelliğiyle adada yatırımcıların en çok ilgisini çeken bölge. Temiz ve sakin ortamıyla huzurlu bir yaşam arayanlar için harika bir seçenek sunan Long Beach ise yalnızca büyük bir yatırım potansiyeli taşımakla kalmıyor, aynı zamanda uzun kumsalları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, turistik tesisleri, restoran ve kafeleri ile kaliteli bir hayat standardı vadediyor” açıklamasında bulunuyor.

Askerler, Kıbrıs Harekâtı’nı anlatıyor Dünya tarihinin en önemli denizaşırı harekâtlarından biri olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nda vazife yapmış otuzun üzerinde Kıbrıs gazisiyle gerçekleştirilen röportajlar, bir kitapta toplandı.