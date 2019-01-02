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Türkiye Gazetesi

Hazırlayan: Murad Tamer murad.tamer@tg.com.tr
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Interpol’un aradığı terörist Bursa’da yakalandı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ’e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 kadının da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

02.01.2019 - 17:02
Interpol’un aradığı terörist Bursa’da yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DAEŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 3’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 kadının Fransız Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 tanesinin güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edileceği, bir tanesinin DAEŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahısların işlemleri devam ediyor. 

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