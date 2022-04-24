"Adana Demirspor'u dağıttık, 8. şampiyonluğa kucak açtık" Trabzon yerel basını ne yazdı?

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın galibiyet sonrası sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Şampiyon Trabzon. Antalya maçında tur atıyoruz" başlığıyla "Bayrakları hazırlayın, kutlamaya hazır olun. 30 Nisan'daki Antalyaspor maçında gök mavi yer bordo olacak, Trabzonspor'a Antalyaspor maçındaki beraberlik bile 8. şampiyonluğu getirecek." değerlendirmesinde bulunuldu. Gazete son sayfasında da yine bordo-mavili takımın galibiyet sonrası sevinç fotoğrafı ile "Adana Demirspor'u dağıttık, 8. şampiyonluğa kucak açtık." başlığını kullandı.