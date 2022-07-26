'Anlatacaklarım var' diye çağırdı, vahşice katletti

Elif G.\u2019nin arkada\u015f\u0131 G\u00f6n\u00fcl Demir ise, \u201cElif \u00e7ok iyi bir arkada\u015ft\u0131. Gelip giderdik birbirimize. Bu \u015fekilde \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesini biz kabul edemiyoruz. Bug\u00fcn bu Elif \u00f6ld\u00fc yar\u0131n ba\u015fka bir Elif \u00f6l\u00fcr bunu kabullenemiyoruz. \u00d6ld\u00fcren ki\u015finin a\u011f\u0131r bir ceza almas\u0131n\u0131 istiyoruz, a\u011f\u0131r bir ceza olarak idam edilmesini istiyoruz. Bug\u00fcn bu Elif gitti bizim de k\u0131zlar\u0131m\u0131z var. B\u00fcy\u00fck bir ceza istiyoruz onun i\u00e7in.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Kan donduran olay \u0130stanbul \u00dcsk\u00fcdar'da ya\u015fand\u0131. Gen\u00e7 k\u0131z 'Anlatacaklar\u0131m var diyen' eski sevgilisinin s\u00f6z\u00fcne kand\u0131, vah\u015fice katledildi.,Kuaf\u00f6rl\u00fck yapan Elif G. (30), kendisi gibi kuaf\u00f6r olan erkek arkada\u015f\u0131 K.B.'den (32) 1 ay \u00f6nce ayr\u0131ld\u0131. Ancak K.B., gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n pe\u015fini b\u0131rakmad\u0131. Elif G.\u2019ye \u2018son kez g\u00f6r\u00fc\u015felim, anlatacaklar\u0131m var\u2019 diyerek g\u00f6r\u00fc\u015fme ayarlad\u0131. ,\u00d6te yandan, \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Elif G.\u2018nin yak\u0131nlar\u0131 konu\u015ftu. Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n kom\u015fusu Bar\u0131\u015f \u00dclfer, \u201cKendisi benim buradan kom\u015fum \u00e7ok iyi bir insand\u0131, kendisinden bug\u00fcne kadar herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 g\u00f6rmedik. Bu cani 2 g\u00fcn \u00f6nce gelmi\u015f kap\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde k\u0131z\u0131 tokatlam\u0131\u015f sonra Kad\u0131k\u00f6y\u2019e \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131\u015f 'son bir kez daha g\u00f6r\u00fc\u015felim' demi\u015f arabas\u0131na binip gitmi\u015f. Kad\u0131k\u00f6y\u2019de araban\u0131n i\u00e7erisinde tart\u0131\u015fmaya ba\u015fl\u0131yorlar o esnada \u00e7ekiyor silah\u0131n\u0131 kafas\u0131na ve kalbine ate\u015f ediyor. O esnada orada k\u0131z\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor. Hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor, hastanenin kap\u0131s\u0131nda 'abisi bunu vurdu' deyip ka\u00e7\u0131yor gidiyor. Katil anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kadar\u0131yla do\u011fru bir insan de\u011fil. Uyu\u015fturucu maddeler var. \u00c7ocuk k\u0131z\u0131n ba\u015f\u0131na bela oldu. \u00c7ok \u00fcz\u00fcld\u00fck ger\u00e7ekten ac\u0131 bir olay.\u201d dedi.\r\n,Otomobilde konu\u015fmaya ba\u015flayan ikili aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \u015e\u00fcpheli K.B., gen\u00e7 kad\u0131na 3 el ate\u015f etti. Ard\u0131ndan Elif G.\u2019yi hastaneye b\u0131rakarak kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131. A\u011f\u0131r yaralanan gen\u00e7 kad\u0131n, t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan, "Kasten \u00d6ld\u00fcrme\u201d ve \u201cKasten \u00d6ld\u00fcrmeye Yard\u0131m Etme" su\u00e7lar\u0131ndan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Soru\u015fturma \u00e7er\u00e7evesinde, \u015f\u00fcpheli K.B.'nin maktul Elif G. ile yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131ld\u0131r ili\u015fkilerinin oldu\u011fu, 1 ay \u00f6nce ayr\u0131ld\u0131klar\u0131, olay\u0131n aralar\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma sonras\u0131 meydana geldi\u011fi belirlendi.,\u015e\u00fcpheli K.B. isimli \u015fahs\u0131n ka\u00e7mas\u0131na ve saklanmas\u0131na yard\u0131m ettikleri tespit edilen ve \u00e7e\u015fitli su\u00e7lardan \u00e7ok say\u0131da su\u00e7 kayd\u0131 bulunan A.D., A.A., Y.O. ve S.\u00c7. isimli 4 \u015f\u00fcpheli polis ekiplerince yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcpheli S.\u00c7.\u2019nin ikametinde yap\u0131lan aramada 1 adet silah ve 1 adet kovan ele ge\u00e7irildi. Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen S.\u00c7., Y.O. ve A.D. isimli \u015f\u00fcpheliler \u201cSu\u00e7luyu Kay\u0131rma, Su\u00e7 Delillerini Yok Etme, Gizleme veya De\u011fi\u015ftirme" su\u00e7lar\u0131ndan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. \u015e\u00fcpheli A.A. ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. Polis ekiplerinin gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 silahla vurarak \u00f6ld\u00fcren firari \u015f\u00fcpheli K.B.\u2019yi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n