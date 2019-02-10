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Türkiye Gazetesi

'Ardasa siron kebabı' için kilometrelerce yol geliyorlar!

'Ardasa siron kebabı' için kilometrelerce yol geliyorlar!
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Gümüşhane’nin Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Kalaycı, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra bir devlet bankasında bireysel portföy yöneticisi olarak 3,5 yıl görev yaptıktan sonra görevinden istifa etti. Bodrum’da bir restoran işletmeye başlayan Kalaycı, gezilecek yerde sıkıntı yaşanmamasına karşın Gümüşhane’de ne yenir sorusuna çok fazla cevap bulamayınca memleketinde yemek olarak sunulabilecek bir ürün arayışına girdi.

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