'Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Survivor'da' iddiası!

Son iddia ise sosyal medyada ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131! 23 ya\u015f\u0131ndaki Batuhan Karacakaya, bir d\u00f6nem rol ald\u0131\u011f\u0131 A\u015fk-\u0131 Memnu dizisi ile \u015f\u00f6hrete kavu\u015fmu\u015ftu. Batuhan Karacakaya'n\u0131n Survivor 2021 kadrosunda olma ihtimali sevenlerini epey heyecanland\u0131rd\u0131.,Sonras\u0131nda "B\u00fcy\u00fck Bulu\u015fma" ve "Be\u015finci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'n\u0131n ilk uzun soluklu dizisi "B\u0131\u00e7ak S\u0131rt\u0131"olmu\u015ftu.,Batuhan Karacakaya kimdir?\r\n\r\n5 \u015eubat 1997 do\u011fumlu. \u0130n\u015faat\u00e7\u0131 baba ile ev han\u0131m\u0131 bir annenin o\u011flu olan Batuhan'\u0131n kendisinden k\u00fc\u00e7\u00fck bir de k\u0131z karde\u015fi var.\r\n\r\nGen\u00e7 oyuncunun kariyeri, k\u0131z karde\u015fi i\u00e7in gelen 'bu k\u0131z\u0131 reklam ajans\u0131na yazd\u0131r\u0131n' teklifi ile ba\u015flam\u0131\u015f. Karacakaya, ilk ekran maceras\u0131n\u0131 'Sa\u011f\u0131r Oda' ile ya\u015fam\u0131\u015f. Gen\u00e7 oyuncu o g\u00fcnleri verdi\u011fi bir r\u00f6portajda \u015f\u00f6yle anlatm\u0131\u015ft\u0131:,"Sa\u011f\u0131r Oda'da bir T\u00fcrkmen \u00e7ocu\u011fu oynam\u0131\u015ft\u0131m, 5 dakikal\u0131k bir rold\u00fc. Ben yedektim asl\u0131nda. Di\u011fer \u00e7ocuk ate\u015flenince onun yerine oynad\u0131m. \u00c7ok duygusal bir sahneydi, ter\u00f6ristler arkamda kamyon patlat\u0131yor, karde\u015fim a\u011fl\u0131yordu. \u0130lk sahnede a\u011flad\u0131m. \u201cB\u0131\u00e7ak S\u0131rt\u0131\u201dn\u0131n y\u00f6netmeni Selim abi o sahneyi izleyip \u201cBen bu \u00e7ocu\u011fu istiyorum\u201d demi\u015f. \u015eans i\u015fte...",Karacakaya, kadrosunda Fikret Ku\u015fkan, Nejat \u0130\u015fler, Melisa S\u00f6zen, Mehmet G\u00fcns\u00fcr gibi usta isimleri bulu\u015fturan dizi i\u00e7in oyunculuk e\u011fitimi de alm\u0131\u015ft\u0131.,.,Acun Il\u0131cal\u0131, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde oyuncu Cemal H\u00fcnal'\u0131n Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in Dominik Adas\u0131'nda olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Ard\u0131ndan da \u00d6yk\u00fc \u00c7elik'in kadroya dahil oldu\u011fu iddias\u0131 yay\u0131ld\u0131. Ancak bu iddia ile ilgili herhangi bir a\u00e7\u0131klama gelmedi.,Televizyon ekranlar\u0131na damgas\u0131n\u0131 vurmu\u015f dizi A\u015fk-\u0131 Memnu'nun y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n Survivor 2021 yar\u0131\u015fmas\u0131nda olaca\u011f\u0131 iddias\u0131 Survivor kadrosunu bekleyenleri olduk\u00e7a heyecanland\u0131rd\u0131.