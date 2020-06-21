'Ateş Çemberi'ni görünce çocuklarını kuma gömdüler

Ay'\u0131n G\u00fcne\u015f'i tam kapatamayarak etraf\u0131nda bir ate\u015f \u00e7emberi olu\u015fturdu\u011fu halkal\u0131 g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 Pakistan\u2019da da g\u00f6zlemlendi.,Kara\u00e7i kentinde g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131n\u0131 izleyen baz\u0131 aileler, engelli \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 \u015fifa bulmas\u0131 inanc\u0131yla sahilde kuma g\u00f6md\u00fc.,Pakistan Meteoroloji Dairesi, tutulman\u0131n Pakistan genelinde \u00f6zellikle Kara\u00e7i ve Gwadar kentlerinde g\u00f6zlemlendi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,G\u00f6ky\u00fcz\u00fc olay\u0131n\u0131n do\u011fu Avrupa, kuzey ve bat\u0131 Avustralya, do\u011fu Afrika, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu ile Asya'n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde izlendi\u011fi belirtildi.,Bir sonraki halkal\u0131 g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131n\u0131n ise Haziran 2021\u2019de olmas\u0131 bekleniyor.,KAYNAK: \u0130HA,.