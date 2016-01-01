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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar
DÜNYA
-
DSÖ, ülkelere mayısa kadar 237 milyon aşı ulaştırmayı hedefliyor
YAŞAM
-
Ankara Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü
GÜNDEM
-
Hakkari’de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
DÜNYA
-
Biden 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı
YAŞAM
-
Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
YAŞAM
-
11 yaşındaki çocuk 16. kattan atladı
POLİTİKA
-
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler: Doğu Akdeniz'de neden yokuz?
YAŞAM
-
Babasını öldüren 17 yaşındaki genç tutuklandı
YAŞAM
-
İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp
GÜNDEM
-
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
YAŞAM
-
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
DÜNYA
-
BM'den 30'dan fazla ülke için 'açlık ve kıtlık' uyarısı
YAŞAM
-
İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı
DÜNYA
-
Fransa’da son 24 saatte 27 bin 166 yeni vaka
YAŞAM
-
Marmaris için hayati uyarı!
DÜNYA
-
Pentagon, SpaceX'e iki istihbarat uydusunun fırlatılması için 160 milyon dolarlık kontrat yaptı
SPOR
-
Özel sporcu Fatma Damla Altın, Avrupa şampiyonu oldu
DÜNYA
-
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Covid-19 vakası tespit edildi
GÜNDEM
-
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'cep telefonunu elinden bırakamayan yetişkinlere' çağrı
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
"Baba candır, gölgesi yeter" dedi baba katili oldu
Kan donduran olay Zonguldak'ta meydana geldi.
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