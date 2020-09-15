'Bana bir şey olmaz' dedi, günlerce koronavirüs kabusunu yaşadı

'Bana bir \u015fey olmaz' dedi, g\u00fcnlerce koronavir\u00fcs kabusunu ya\u015fad\u0131! Ciddiye almayanlar\u0131 uyarmay\u0131 ihmal etmedi... \u0130\u015fte detaylar!,Siverek'te A\u011fustos ay\u0131nda korona vir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen 28 ya\u015f\u0131ndaki Abdullah Ser\u00e7ek, 22 g\u00fcnl\u00fck tedavinin ard\u0131ndan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu. Ser\u00e7ek, kendisiyle birlikte test sonucu pozitif \u00e7\u0131kan amcas\u0131n\u0131 ise 3 g\u00fcn i\u00e7inde kaybetti. Amcas\u0131n\u0131n vefat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kendisi de kabus gibi g\u00fcnler ya\u015fayan Ser\u00e7ek, toplamda 22 g\u00fcn s\u00fcren ibretlik s\u00fcreci anlatt\u0131.,Abdullah Ser\u00e7ek, korona vir\u00fcs\u00fcn hi\u00e7bir hastal\u0131\u011fa benzemedi\u011fini belirterek, "Bu illet \u00f6yle bir \u015fey ki sevdiklerinin bile yan\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 insana g\u00f6steriyor" dedi. Hastal\u0131k \u00f6ncesinde "Bana bir \u015fey olmaz" mant\u0131\u011f\u0131 ile hareket edip, kurallara riayet etmedi\u011fini hat\u0131rlatan Abdullah Ser\u00e7ek, "bu salg\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada ben de baz\u0131lar\u0131 gibi 'Bana bir \u015fey olmaz' dedim ama vir\u00fcse yakaland\u0131ktan sonra \u00e7ok zor s\u00fcre\u00e7ler ge\u00e7irdim. Sevdi\u011fin, seni sevenlerin bile sana faydas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Gece yar\u0131lar\u0131na kadar yaln\u0131z kald\u0131m, \u00e7ok zaman nefes alamad\u0131\u011f\u0131m s\u0131rada intihar\u0131 bile d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr hale geldim. \u00c7ok ama \u00e7ok \u00e7aresiz bir durum, yakalanmadan \u00f6nce normal hayat\u0131ma uyar\u0131lara ald\u0131rmadan devam ediyordum. Korona vir\u00fcse yakaland\u0131ktan sonra hayat\u0131m alt \u00fcst oldu, Allah d\u00fc\u015fman\u0131ma bile g\u00f6stermesin" dedi.,"Nefesin k\u0131ymat\u0131\u011f\u0131n\u0131 illetin pen\u00e7esinde anlad\u0131m"\r\n\r\nAbdullah Ser\u00e7ek, "Gen\u00e7ler korona vir\u00fcsten etkilenmez, bana bir \u015fey olmaz" diye d\u00fc\u015f\u00fcnenlere de uyar\u0131larda bulundu. Nefesin k\u0131ymetini bu hastal\u0131\u011f\u0131n pen\u00e7esinde anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Ser\u00e7ek, "Ben de gen\u00e7tim koronaya yakalan\u0131nca d\u00fcnyam de\u011fi\u015fti. 'Gen\u00e7ler korona vir\u00fcsten etkilenmez, bana bir \u015fey olmaz' gibi s\u00f6ylemlere aldanmay\u0131n, inanmay\u0131n. \u00d6zellikle maske, sosyal mesafe ve yap\u0131lan uyar\u0131lara kesinlikle uyun yar\u0131n herkes i\u00e7in ge\u00e7 olabilir. Kendinizi, sevdiklerinizi ve sizi sevenleri \u00fczmeyin. Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 zor durumda b\u0131rakmay\u0131n. Bana bu d\u00fcnya da en g\u00fczel \u015fey nedir deseler, 'nefes' derim. D\u00fcnyalar\u0131 da verseler bir nefese de\u011fi\u015fmem. Ben Rabbimizin bize verdi\u011fi nefesin k\u0131ymetini bu illetin pen\u00e7esine d\u00fc\u015f\u00fcnce anlad\u0131m. \u0130n\u015fallah bu illetten el birli\u011fiyle tedbirlere uyarak kurtuluruz" \u015feklinde konu\u015ftu.,"\u00c7ok sevdi\u011fim amcam\u0131 kaybettim"\r\n\r\n17 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc amcas\u0131 Ali Ser\u00e7ek\u2019le birlikte karantinaya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan gen\u00e7, "Amcamla birlikte yakaland\u0131m ayn\u0131 g\u00fcn hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavimize ba\u015fland\u0131. Sonradan duydum amcam\u0131n durumu a\u011f\u0131rla\u015f\u0131nca sevk etmi\u015fler. Eve geldi\u011fimde babamdan duydum amcam\u0131n vefat\u0131n\u0131. \u0130nsan sevdiklerinden bile zamans\u0131z ayr\u0131l\u0131yor, bunlar\u0131 anlat\u0131rken bile ya\u015fad\u0131klar\u0131m filim \u015feridi gibi g\u00f6z\u00fcm\u00fcn \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7iyor" ifadelerini kulland\u0131.,"Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n Allah yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun"\r\n\r\nAbdullah Ser\u00e7ek, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n bu zorlu s\u00fcreci fedak\u00e2rca y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerine \u015fahit oldu\u011funu anlatarak, "Salg\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131nda h\u00fck\u00fcmetimiz olsun, doktorlar\u0131m\u0131z olsun her zaman uyar\u0131larda bulunuyorlard\u0131, ama dinleyen yoktu. Ben yakalan\u0131p hastaneye gitti\u011fimde i\u015fin ne kadar ciddi oldu\u011funu ne yaz\u0131k ki orda anlad\u0131m. Bir s\u00fcre hastanede kald\u0131m benden daha k\u00f6t\u00fc durumda olan insanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce ben kendi durumum i\u00e7in bin kat daha \u015f\u00fck\u00fcr ettim. Hastane koridorlar\u0131nda anlad\u0131\u011f\u0131m tek \u015fey ki\u015fi ayr\u0131m\u0131 yapmadan zor \u015fartlarda bir insan\u0131n hayat\u0131n\u0131 kurtarman\u0131n ne kadar de\u011ferli oldu\u011fudur. Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n g\u00f6sterdi\u011fi azmi, fedakarl\u0131\u011f\u0131 bizzat g\u00f6rd\u00fcm. Bana da \u00e7ok iyi bakt\u0131lar, ilgilendiler. Allah onlar\u0131 ve ailelerini korusun. Onlar i\u00e7in bu s\u00fcre\u00e7 \u00e7ok daha zor. \u00c7\u00fcnk\u00fc onlar ailesine, \u00e7ocuklar\u0131na bir defa olsun sar\u0131lam\u0131yorlar" dedi.,"\u0130nsanlar\u0131m\u0131z tedbirlere uysun"\r\n\r\nS