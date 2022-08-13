'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi paraya para demiyor: Çok sayıda ile gönderiyor

G\u00fcrsu il\u00e7esinde uzun y\u0131llar fidan yeti\u015ftiricili\u011fi yapan \u00d6zhan \u00d6zt\u00fcrk, G\u00fcney Amerika men\u015feli olan ejder meyvesini Bursa'da yeti\u015ftirmeye karar verdi. ,Ben onlar\u0131 dinlemedim ve bu i\u015fe girdim. Bin 500 metrekare kapal\u0131 sera alan\u0131na 800 ejder meyvesi diktim. Ge\u00e7en y\u0131l 3 ton hasat ald\u0131m bu y\u0131l 6 ton bekliyorum. Meyvenin kilosunu 80 liradan satmaktay\u0131m. Bin metrekare alandan bu y\u0131l 400 bin lira ciro hedefliyorum. Bu meyvenin masraf\u0131 yok, bak\u0131m\u0131 kolay. Toplad\u0131\u011f\u0131m \u00fcr\u00fcnlerin pazar\u0131 var. Talep g\u00f6r\u00fcyor. \u015eimdi ejder meyvesi yeti\u015ftirmek isteyenlere bilgilerimi aktararak yard\u0131mc\u0131 oluyorum" dedi.\r\n\r\n,Bu fikrini \u00e7evresine ve arkada\u015flar\u0131na a\u00e7t\u0131. Fikrini dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 herkes 'bu meyve burada yeti\u015fmez, bo\u015funa paran\u0131 \u00e7\u00f6pe atma' demesine ra\u011fmen bunlar\u0131 dinlemeyerek bin 500 metre kare alanda seran\u0131n i\u00e7ine 800 adet ejder meyvesi dikti.,\u00c7evresindekilerin 'yapma' s\u00f6zlerine ald\u0131r\u0131\u015f etmeyen \u00fcretici \u015fimdi kazanc\u0131yla resmen paraya para demiyor.,Ejder meyvesi B, C vitamini ve lif bak\u0131m\u0131ndan zengin bir meyve olarak biliniyor. \u0130\u00e7eri\u011finde bulunan y\u00fcksek kalsiyum de\u011feri sayesinde kemikleri g\u00fc\u00e7lendirip geli\u015fimine yard\u0131mc\u0131 oluyor. Antioksidan \u00f6zelli\u011fi ile ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiriyor. Kalp ve damar hastal\u0131klar\u0131na yakalanma riskini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 3 ton \u00fcr\u00fcn hasat eden \u00fcretici bu y\u0131l ise 6 ton \u00fcr\u00fcn toplamay\u0131 hedefliyor. Yeti\u015ftirdi\u011fi bu meyvenin kilosunu ise 80 liradan T\u00fcrkiye'nin bir \u00e7ok iline g\u00f6nderiyor. \u015eimdi giri\u015fimciye 'bu i\u015fe girme batars\u0131n' diyen dostlar\u0131 ise bu i\u015fi \u00f6\u011frenmek i\u00e7in kendisinden bilgi al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuyor.\r\n\r\n,Marmara B\u00f6lgesinin ilk ejder meyvesi bah\u00e7esini 2018 y\u0131l\u0131nda kurdu\u011funu ifade eden \u00d6zhan \u00d6zt\u00fcrk, "4 y\u0131l \u00f6nce kurdu\u011fumu bah\u00e7emde ge\u00e7en y\u0131ldan itibaren ciddi oranda hasat al\u0131yoruz. Bu y\u0131lki hasad\u0131m\u0131z ba\u015flad\u0131. Bu i\u015fe girmeye kara verdi\u011fimde dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m insanlar 'bu i\u015fe girmemelisin, paran\u0131 \u00e7\u00f6pe atma' diye ak\u0131l verdiler.