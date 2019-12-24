'Bu hobi biraz maddiyat istiyor' dedi, bir otomobil parası harcadı!

'Bu hobi biraz maddiyat istiyor' dedi, bir otomobil paras\u0131 harcad\u0131! Ayl\u0131k ortalama beslenme ve bak\u0131m giderleri ise 800 lira tutuyor...,Sivas\u2019ta ya\u015fayan Halit \u015eeker, arkada\u015f\u0131ndan esinlenerek Do\u011fan beslemeye karar verdi. Bir otomobil paras\u0131 harcay\u0131p, 30 bin TL kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6zel olarak yeti\u015ftirilmi\u015f bir Do\u011fan sahiplendi. Evlad\u0131 gibi bakt\u0131\u011f\u0131 Do\u011fan\u2019a \u201cO\u011flum\u201d ismini verdi. \u015eeker, bakanl\u0131k izni ile Almanya\u2019dan T\u00fcrkiye\u2019ye getirtti\u011fi y\u0131rt\u0131c\u0131y\u0131 kendisine ait \u00e7iftli\u011finde besliyor. Onun i\u00e7in 5 bin TL harcayarak \u00f6zel bir kafes yapt\u0131r\u0131rken, beslenmesi ve bak\u0131m\u0131 i\u00e7in her ay ortalama 800 TL harc\u0131yor.,Hayvanlar\u0131 sevdi\u011fini belirten \u015eeker, \u201cHobileri olan birisiyim. Do\u011fanc\u0131l\u0131k da bu hobilerimden bir tanesi. Daha \u00f6nce atlara ve k\u00f6peklere kar\u015f\u0131 hobilerim vard\u0131. Onlara kar\u015f\u0131 ilgim hala devam ediyor. Do\u011fanc\u0131l\u0131\u011fa bir abimiz sayesinde ba\u015flad\u0131m. Arkada\u015f\u0131m Kartal ve \u015eahin besliyordu, bende Do\u011fana merak sard\u0131m. Yakla\u015f\u0131k 1- 1.5 y\u0131ld\u0131r da besliyorum. ,\u015eeker, Do\u011fan beslemeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda duyan arkada\u015flar\u0131n\u0131n kendisini yad\u0131rgad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade edip, \u201c\u0130lk ba\u015flarda do\u011fan besledi\u011fimi duyan arkada\u015flar yad\u0131rg\u0131yordu ama \u015fimdi bir ka\u00e7 tane arkada\u015f\u0131m da beslemek istiyor. Biraz sab\u0131r isteyen bir hobi. Kedi, k\u00f6pek gibi hemen insana al\u0131\u015fm\u0131yor. Do\u011fan\u2019\u0131n e\u011fitimi baya\u011f\u0131 bir zaman istiyor. U\u011fra\u015fman laz\u0131m, bazen 24 saat yan\u0131m\u0131zdan ay\u0131rm\u0131yoruz. Beslemek isteyenlerde hakk\u0131yla yapacaklar ise beslesinler. Al\u0131p kafese mahk\u00fbm edecekler ise beslemenin hi\u00e7bir anlam\u0131 yok. Yapabileceklerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar ise ba\u015flas\u0131nlar \u201cdedi.,Yolculuklar\u0131nda Do\u011fan\u0131 g\u00f6renlerin farkl\u0131 tepkiler verdi\u011fini belirten \u015eeker, insanlar\u0131n yo\u011fun bir \u015fekilde foto\u011fraf \u00e7ektirmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. \u015eeker, \u201cU\u00e7urmak i\u00e7in bir yere g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken arabada g\u00f6renler oluyor, \u00e7ok fazla resim \u00e7ektirmek istiyorlar. Farkl\u0131 bir hayvan oldu\u011fu i\u00e7in insanlar\u0131n tepkileri farkl\u0131 oluyor, insanlar \u015fa\u015f\u0131r\u0131yorlar. Yerle\u015fim yerlerinden uzak noktalarda u\u00e7uruyoruz. \u0130ki g\u00fcnde bir mutlaka u\u00e7uruyorum. Ona o\u011flum diyorum. Benim yeni \u00e7ocu\u011fum oldu. Onunla ne kadar ilgileniyorsam bununla da o kadar ilgilenmem gerekiyor. \u0130lgilenmezseniz vah\u015file\u015fmeye ba\u015fl\u0131yorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz ku\u015f insan eli alt\u0131nda, Almanya'da \u00f6zel olarak yeti\u015ftirildi. Bakanl\u0131k izni ile T\u00fcrkiye\u2019ye getirdik. Bu \u015fekilde besliyoruz. Do\u011fan\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6zel olarak getirttim ve ad\u0131ma kaydettirdim. Do\u011fadan yakalama bir ku\u015f de\u011fil, yasal. T\u00fcrkiye de ruhsats\u0131z \u015fekilde do\u011fadan yakalanm\u0131\u015f ku\u015flar\u0131 besleyenler var. Biz yasal yollardan olsun dedik" dedi.,Do\u011fan\u0131 i\u00e7in ayl\u0131k 800 lira harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015eeker, \u201cBu hobi biraz maddiyat istiyor. Getirtmesi 2 bin Euro, cihaz\u0131 2 bin 300 Euro, yani T\u00fcrk Liras\u0131 ile hesaplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman sadece 30 bin lira ku\u015fun cihaz\u0131 ve getirtmesi tuttu. Burada yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kafes masraflar\u0131 ve \u00e7e\u015fitli masraflar ile 35 bin lira civar\u0131na mal oldu. Ayl\u0131k masraf\u0131 t\u00fcketti\u011fi et ve di\u011fer masraflar\u0131 ile 700- 800 liray\u0131 buluyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.