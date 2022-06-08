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Türkiye Gazetesi

‘Bu seviyeden alım yapmam’ diyen İslam Memiş uyardı: Beklemek bugünlerin en büyük kazancı olacak

‘Bu seviyeden alım yapmam’ diyen İslam Memiş uyardı: Beklemek bugünlerin en büyük kazancı olacak

Altın ve dolar hafta başındaki yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Dolar kuru altı ayın ardından ilk defa 17 TL’yi aştı. Gram altın ise 1000 TL seviyesini geçti. Vatandaşlar ve yatırımcılar ‘Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altında pik seviye ne? Dolar kurunda son durum ne?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasalarda ralli döneminin başladığını ve hipnoz etkisiyle alım yapanların zarar edeceğini söyledi. Yatırımcıları bekleme konusunda uyaran İslam Memiş “Ters rüzgar gelirse açıkta kalırsınız. Beklemek de bu günlerin en büyük kazancı olacak” diyerek vatandaşları uyardı.

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