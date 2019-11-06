"Bunu kimse yemez" dediler, şimdi talebe yetişemiyor

\u0130hracat\u00e7\u0131 bir Frans\u0131z firmas\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fen \u00c7ot, yap\u0131lan anla\u015fma sonras\u0131 Ni\u011fde'de bir bah\u00e7eye ilk goji berry fidanlar\u0131n\u0131 dikti. \u00dcretimden ve has\u0131lattan memnun kalan \u00c7ot, T\u00fcrkiye'nin de\u011fi\u015fik b\u00f6lgelerinde goji berry bah\u00e7eleri kurdu.\r\n\r\n,Bitkinin \u00fcretimini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Tibet'e gitmeye karar verdi\u011finde \u00e7evresindekilerin olumsuz c\u00fcmlelerine kulak t\u0131kayan \u00c7ot, meyvenin \u00fcretiminden hasad\u0131na kadar olan s\u00fcreci takip etti.T\u00fcrkiye'nin de bitkinin \u00fcretim ko\u015fullar\u0131na uygun oldu\u011funu \u00f6\u011frenen \u00c7ot, bunun \u00fczerine kollar\u0131 s\u0131vad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Fel\u00e7li oldu\u011fu d\u00f6nemde \u00e7evresindekilere muhta\u00e7 olan, herkesin neredeyse kendisinden umudunu kesti\u011fi \u00c7ot, art\u0131k ailesinin ve \u00e7evresindekilerin gururu haline geldi.\r\n\r\n,Goji berry i\u00e7in T\u00fcrkiye'nin topra\u011f\u0131 ve ikliminin \u00e7ok uygun oldu\u011funu anlatan \u00c7ot, 2009'da bu i\u015fe girerken Avrupa'n\u0131n goji berry ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamay\u0131 hedefledi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,Antalyal\u0131 Ayten \u00c7ot, 2008'de ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131 sonucu 15 g\u00fcn komada kald\u0131. Sa\u011f taraf\u0131 fel\u00e7 olan \u00c7ot, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc tedaviyle 6 ay sonra sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu.\r\n\u00c7ot, hastal\u0131\u011f\u0131nda \u015fifa niyetine tatt\u0131\u011f\u0131 goji berry meyvesinin \u00fcretimini yapmaya karar verdi.,T\u00fcrkiye'de halk aras\u0131nda "kurt \u00fcz\u00fcm\u00fc" olarak da bilinen goji berry yeti\u015ftiricili\u011fi yapmak isteyen \u00fcreticilerle deneyimlerini payla\u015fan ve fidan deste\u011fi de sa\u011flayan \u00c7ot, sa\u011fl\u0131k y\u00f6n\u00fcnden faydal\u0131 oldu\u011funa inand\u0131\u011f\u0131 meyveyi herkesinin tatmas\u0131 i\u00e7in \u00fcretiminin yayg\u0131nla\u015fmas\u0131na katk\u0131 sunuyor.\r\n\r\n,Fransa'da ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131 sonucu bir d\u00f6nem sa\u011f taraf\u0131 fel\u00e7 olan gurbet\u00e7i Ayten \u00c7ot, \u015fifa niyetine tatt\u0131\u011f\u0131 bu meyvenin hem \u00fcreticisi hem de ihracat\u00e7\u0131s\u0131 oldu.\r\n,\u00c7ot, \u00f6zellikle kad\u0131n ve gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7ilere bu \u00fcr\u00fcne y\u00f6nelmeleri tavsiyesinde bulundu.\r\n\r\n,.,Antalya'n\u0131n Korkuteli il\u00e7esindeki bah\u00e7esinde i\u015f\u00e7ileriyle hasat yapan \u00c7ot, AA muhabirine, hastal\u0131\u011f\u0131 sonras\u0131 hayata adeta yeniden ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\nGe\u00e7irdi\u011fi rahats\u0131zl\u0131k sonucu tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 goji berry bitkisinin hayat\u0131n\u0131 t\u00fcmden de\u011fi\u015ftirdi\u011fini aktaran \u00c7ot, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,\u00c7ot, \u00fcr\u00fcn\u00fcn hem i\u00e7 hem d\u0131\u015f pazar\u0131 bulundu\u011funu, goji berry'nin meyvesi kadar yapraklar\u0131n\u0131n da \u00e7ok de\u011ferli oldu\u011funu vurgulayarak, kurulu\u015f \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam eden fabrikan\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla dallar\u0131ndan da ya\u011f \u00e7\u0131karacaklar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,"Goji berry'yi ilk getirdi\u011fimde 'Bu ne b\u00f6yle, hi\u00e7 kimse bunu bilmez, yeti\u015ftirmez, yemez' gibi tepkiler ald\u0131m. Y\u0131lmadan, usanmadan tan\u0131tmaya, anlatmaya ve yemeye devam ettim. Gojy berry, T\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isi i\u00e7in alternatif bir \u00fcr\u00fcn. Yeti\u015ftirmesi ve bak\u0131m\u0131 kolay. Maliyeti d\u00fc\u015f\u00fck ve getirisi \u00e7ok y\u00fcksek. Biz \u00fcretmekten daha \u00e7ok \u00fcrettiriyoruz, ihra\u00e7 ediyoruz. \u00dcreticimiz ka\u00e7 d\u00f6n\u00fcm yapaca\u011f\u0131n\u0131, ka\u00e7 ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 kendisi belirliyor. Meyveyi kuru olarak bize sat\u0131yorlar. Fidanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve kendi \u00f6rnek arazimizde sezonluk i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi devaml\u0131 i\u015f\u00e7ilerimiz de var. Kuru meyve ihra\u00e7 etti\u011fimiz Frans\u0131z firmaya FOB olarak teslim ediliyor. Yani direkt \u00fcretim yerinden teslim ediliyor. Temsil etti\u011fim Frans\u0131z firma Avrupa geneline kuru meyve ve \u00e7erez da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yapan b\u00fcy\u00fck bir \u015firket. Yeterli \u00fcretim olmad\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 Fransa'n\u0131n talebini zor kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. \u015eimdilik Almanya, Hollanda ve \u0130sve\u00e7'ten gelen talepleri de\u011ferlendiremedik."\r\n\r\n,Bu zamana kadar kurusunu ald\u0131klar\u0131 \u00fcr\u00fcnde bu sezon ya\u015f meyve al\u0131m\u0131na da ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u00c7ot, "T\u00fcrkiye'de her ge\u00e7en g\u00fcn daha \u00e7ok tan\u0131nmaya ba\u015flayan meyvenin ya\u015f olarak kilosunun 15 liradan, kurusunun ise 60 liraya kadar toptan sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Kaliteye g\u00f6re fiyatlar\u0131 daha da y\u00fckseliyor. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc seneden itibaren d\u00f6n\u00fcm ba\u015f\u0131na masraflar hari\u00e7 en az 30 bin lira kar b\u0131rak\u0131yor. Al\u0131m garantili dikim yapt\u0131r\u0131yoruz. Yani \u00fcr\u00fcn\u00fcn pazarlama sorunu d