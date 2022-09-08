'Bunu yapabilen ülke sayısı çok az!' SİPER'in envantere gireceği tarih belli oldu

Bu konuda, ASELSAN ve T\u00dcB\u0130TAK-SAGE ile Roketsan aras\u0131nda \u00e7ok g\u00fczel bir i\u015f birlikteli\u011finin oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u0130kinci, "Bu i\u015f birli\u011finin modelini farkl\u0131 noktalara da ta\u015f\u0131mak, bu konudaki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u0131zland\u0131rmak a\u00e7\u0131s\u0131ndan da \u00f6nemli bir katma de\u011fer sa\u011flar diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum." dedi.,Bunu yapabilen \u00fclke say\u0131s\u0131, D\u00fcnya'da \u00e7ok fazla de\u011fil. S\u0130PER'in, ihracat potansiyeli \u00e7ok y\u00fcksek \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00f6zellikle hava savunma sistemlerine y\u00f6nelik ilgi, D\u00fcnya genelindeki \u00e7at\u0131\u015fmac\u0131 ortama ba\u011fl\u0131 olarak art\u0131yor.,\u0130kinci s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\nS\u0130PER'in ba\u015far\u0131l\u0131 at\u0131\u015f\u0131n\u0131n, \u015fu anlam\u0131 var: Y\u00fcksek irtifa ve uzun mesafeli bir hava savunma sistemini, T\u00fcrkiye'nin kendi olanaklar\u0131yla geli\u015ftirebilece\u011fini kan\u0131tlam\u0131\u015f olduk. Bu ba\u015far\u0131, bunu g\u00f6steriyor.,\u0130kinci, "Daha sonraki a\u015famalarda da katmanl\u0131 hava savunma i\u00e7erisinde; SUNGUR'dan ba\u015flayan ve H\u0130SAR-A+, H\u0130SAR-O+ ile H\u0130SAR-RF'le devam eden ve S\u0130PER ile de ta\u00e7land\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z katmanl\u0131 hava savunma a\u011f\u0131n\u0131, T\u00fcrkiye kendi imkanlar\u0131yla geli\u015ftirmi\u015f olacak" dedi.,Murat \u0130kinci yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n"S\u0130PER'in, \u00e7ok yak\u0131n bir zamanda ba\u015far\u0131l\u0131 bir at\u0131\u015f\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik. S\u0130PER'in, 100 kilometrelik versiyonu olan Blok I'in 2023 y\u0131l\u0131 ba\u015f\u0131nda envantere kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz. ",Polonya'n\u0131n Kielce \u015fehrinde d\u00fczenlenen MSPO Uluslararas\u0131 Savunma Sanayii Fuar\u0131'na kat\u0131lan Roketsan Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat \u0130kinci, milli Hava Savunma Sistemi Siper'in envantere girece\u011fi tarihi a\u00e7\u0131klad\u0131. ,SavunmaSanayiST.com'a a\u00e7\u0131klama yapan \u0130kinci, Siper'in birka\u00e7 ay i\u00e7erisinde envantere girece\u011finin m\u00fcjdesini verdi.,T\u00fcrk Savunma sanayii, yerli ve milli savunma sistemlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi at\u0131l\u0131mlarla envantere ekledi\u011fi silahlara bir yenisini daha ekliyor.