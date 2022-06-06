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Türkiye Gazetesi

‘Büyük bir küresel krize hazır olun’ diyen İslam Memiş’ten kritik uyarı: Ekim ayına dikkat, gram altın uçacak

‘Büyük bir küresel krize hazır olun’ diyen İslam Memiş’ten kritik uyarı: Ekim ayına dikkat, gram altın uçacak

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor. Gram altın 990 TL’ye kadar dayanırken çeyrek altın 1625 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ise 16,58 TL’ye kadar tırmandı. Piyasalardaki yükselişler sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İşlem Memiş’ten çok kritik açıklamalar geldi. Ekim ayına dikkat çeken İslam Memiş, ‘Hazır olun, Ekim’de büyük bir küresel kriz geliyor.’ uyarısında bulundu. Artık tüm dünyada piyasaların değiştiğini belirten İslam Memiş, ‘Artık nakitin değerli, malın değersiz olduğu bir sürece girdik.’ ifadelerini kullandı.

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