'Büyük İstanbul Mitingi'nden renkli görüntüler

\u0130\u015fte Yenikap\u0131'da ger\u00e7ekle\u015fen 'B\u00fcy\u00fck \u0130stanbul Mitingi'nden renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,Mitinge gelen Tokat 15\u2019li Torunlar\u0131 Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Saffet G\u00fcm\u00fc\u015f ve beraberindeki iki ki\u015fi, 1915'te \u00f6zellikle \u00c7anakkale sava\u015f\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmi\u015f askeri kamuflaj giyerek kat\u0131ld\u0131.\r\n,.,\u0130stanbul tarihi g\u00fcnlerinden birini ya\u015f\u0131yor. Y\u00fcz binlerce vatanda\u015f alana gelirken, baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n giydi\u011fi tarihi ve y\u00f6resel k\u0131yafetler renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Mitinge, Ertu\u011frul Gazi k\u0131yafetiyle gelen Yasin Ermurat, an\u0131 tam ya\u015famak i\u00e7in bu k\u0131yafet tercihini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "\u0130nsanlar\u0131n bana sempatiyle yana\u015fmas\u0131, muhabbet sohbet, resimler falan, iyi oluyor. Miting i\u00e7in ise malumun ilan\u0131 diyelim in\u015fallah\u201d dedi.