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'Çingene Kızı' mozaiği törenle ziyarete açıldı
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Gaziantep'te tarihi kazılarda 1998 yılında tesadüfen bulunan Çingene kızı mozaiğinin kayıp parçaları 20 yıl aradan sonra Gaziantep'te düzenlenen programla sergilenmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy'un katıldığı programda Çingene Kızı, kardeşi olan Belkıs'a da kavuştu.