‘Çobansın, yapamazsın’ diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi

S\u00f6rf sporuna ba\u015flayan 17 ya\u015f\u0131ndaki Veysel Demir, \u2018\u00c7obans\u0131n, yapamazs\u0131n\u2019 ele\u015ftirilerine T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131nda derece yaparak cevap verdi. Azimle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Demir, yeni hedefinin D\u00fcnya \u015fampiyonlu\u011fu oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Veysel ile ili\u015fkilerinin \u00e7ok farkl\u0131 oldu\u011funu ifade eden s\u00f6rf kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn kurucusu ve antren\u00f6r\u00fc Tolga Hadimo\u011flu, \u201cYa\u015fad\u0131\u011f\u0131 ortamdan dolay\u0131 \u00e7ok \u00e7ekingen bir \u00e7ocuktu. Uzun seneler bizi uzaktan takip etti. Aram\u0131za kat\u0131lmaya \u00e7ok \u00e7ekiniyordu. Daha sonra yava\u015f yava\u015f s\u00f6rfe ba\u015flamas\u0131n\u0131 istedik. En az\u0131ndan bir hobisi olsun dedik. Vermi\u015f oldu\u011fumuz bursun arkas\u0131ndan inan\u0131lmaz bir geli\u015fme kaydetti. Benim senelerce ilgilenmi\u015f oldu\u011fum y\u00fczlerce \u00e7ocuk aras\u0131ndan \u00e7ok ni\u015f bir \u00e7ocuktur. \u00c7\u00fcnk\u00fc k\u0131sa s\u00fcrede inan\u0131lmaz bir geli\u015fim kaydetti. Yakla\u015f\u0131k 3 senedir e\u011fitimi devam ediyor. 2020 senesinde T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131nda 18 ya\u015f alt\u0131 kategorisinde uzun tahtada \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oldu. Onunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. \u00dclkemizi olimpiyatlarda temsil edecek milli stat\u00fcde bir program takip ediyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,B\u00f6yle azim g\u00f6r\u00fclmedi! \u0130zledi\u011fi videolarla ufku a\u00e7\u0131lan \u00e7oban yapamazs\u0131n diyenlere inat T\u00fcrkiye 3. oldu...,.,Babal\u0131 k\u00f6y\u00fc'nde her g\u00fcn \u00e7obanl\u0131k ve s\u00f6rf yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir u\u011fra\u015f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Veysel Demir, \u201cS\u00f6rf\u00fcn buraya geldi\u011finden hi\u00e7 haberim yoktu. S\u00f6rf sporunu \u00f6nceden bilmiyordum. Benim akrabalar\u0131m buraya gelmeye ba\u015flam\u0131\u015flar. 5 sene sonra beni de buraya davet ettiler. Tolga hocam \u0131srarla ve benim koyunlar\u0131n yan\u0131na geldi. Daha sonra bende arkada\u015flar\u0131m\u0131 kayalarda seyrettim. Hocam benim yan\u0131ma s\u00f6rf tahtas\u0131 ile geldi ve beni s\u00f6rf yapmaya davet etti. Bende suya girdim. 15 dakika i\u00e7erisinde aya\u011fa kalkt\u0131m ve ondan sonra ne kadar g\u00fczel bir spor oldu\u011funu fark edip spora devam etmek istedim. Benim gibi hayvanlarla u\u011fra\u015fan, \u00e7obanl\u0131k yapanlar hayat\u0131n\u0131 spora adayarak daha iyi yerlere ula\u015fabilirler\u201d dedi.\r\n,Kocaeli\u2019nin Kand\u0131ra il\u00e7esinde \u00e7obanl\u0131k yapa\u0131yordu... \u0130zledi\u011fi s\u00f6rf videolar\u0131ndan sonra kendisini fark eden antren\u00f6r\u00fcn daveti ile hayat\u0131 de\u011fi\u015fti... ,Baz\u0131 akrabalar\u0131n\u0131n ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n da bu e\u011fitim almak i\u00e7in bu kul\u00fcbe gitti\u011fini duyan Demir, ilk zamanlar kul\u00fcbe gitmeye cesaret edemeyerek, bir yandan \u00e7obanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 alanda bir yandan da s\u00f6rf yapan sporcular\u0131 uzaktan izlemekle yetindi. Koyun otlat\u0131rken kendisini fark eden s\u00f6rf kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn kurucusu ve ayn\u0131 zamanda antren\u00f6r\u00fc olan Tolga Hadimo\u011flu'nun daveti ile spora ba\u015flayan Demir, s\u00f6rf tahtas\u0131n\u0131 alarak denize atlad\u0131. \u0130lk denemesinde k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde s\u00f6rf tahtas\u0131n\u0131n \u00fczerinde durmay\u0131 ba\u015farabilen Demir, bu spordaki yetene\u011fi ve azmi ile "Sen \u00e7obans\u0131n, yapamazs\u0131n\u2019 diyen \u00e7evresindekilere T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131nda 3.'l\u00fck kazanarak cevap verdi. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren s\u00f6rf\u00e7\u00fc \u015fimdi ise milli tak\u0131ma girerek Avrupa ve D\u00fcnya \u015eampiyonalar\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019yi en iyi \u015fekilde temsil ederek, ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayra\u011f\u0131 gururla dalgaland\u0131rabilmeyi hedefliyor.\r\n,\u0130leride s\u00f6rf kul\u00fcb\u00fc a\u00e7arak, kendisi gibi k\u0131rsal kesimlerde yeti\u015fen gen\u00e7lere tan\u0131tmak ve sevdirmek istedi\u011fini s\u00f6yleyen Demir, \u015fimdiki hedefinin ise ilk \u00f6nce T\u00fcrkiye \u015fampiyonas\u0131nda iyi bir derece etmek ve daha sonra da D\u00fcnya \u015eampiyonas\u0131nda T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 dalgaland\u0131rmak oldu\u011funu dile getirdi. \u00c7evresindekilerin, \u00e7oban oldu\u011fu i\u00e7in bu sporu yapamayaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncelerine ald\u0131r\u0131\u015f etmedi\u011fini kaydeden Demir, \u201cSabah alt\u0131 bu\u00e7ukta koyunlar\u0131m\u0131 d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131p otlat\u0131yorum. Saat dokuz gibi s\u00f6rf kul\u00fcb\u00fcne gidip 4\u2019e kadar arkada\u015flar\u0131mla s\u00f6rf yap\u0131yorum. Ondan sonra koyunlar\u0131n yan\u0131na gidip ak\u015fam sekize kadar koyunlar\u0131m\u0131n yan\u0131nday\u0131m. Bana bu sporun gelece\u011fi a\u00e7\u0131k de\u011fil, yapma b\u0131rak dediler. Zaman\u0131n\u0131 bo\u015fa harcayacaks\u0131n dediler. Ben onlar\u0131 dinlemedim ve devam dedim. Bu sporu e\u011flenmek i\u00e7in yapt\u0131m. Yar\u0131\u015flarda derece girmek i\u00e7