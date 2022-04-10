.,Ekipler bomba ve may\u0131n tespiti yapt\u0131klar\u0131 evlerin kap\u0131s\u0131na "i\u00e7eride may\u0131n var" yaz\u0131s\u0131 yaz\u0131yor.,Olay yerinde bulunan bir kad\u0131n y\u0131k\u0131lan evleri g\u00f6stererek, \u201cBen burada ya\u015f\u0131yorum. Y\u0131k\u0131lan evlerin sahiplerinin kom\u015fusuyum\u201d dedi.,Rus g\u00fc\u00e7lerinin bir\u00e7ok eve yerle\u015ftirdi\u011fi bombalar, may\u0131n tuzaklar\u0131 ve ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi sald\u0131r\u0131lar nedeniyle k\u00f6y neredeyse tamamen y\u0131k\u0131ld\u0131. Ya\u015fanan \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n izlerini k\u00f6ydeki cadde boyunca g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn.,Rus g\u00fc\u00e7lerinin kasabadan ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u00f6ye giren Ukrayna g\u00fc\u00e7lerinin bulunan may\u0131n ve bombalar\u0131 temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ise devam ediyor. ,Rus g\u00fc\u00e7lerinin Ukrayna\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Kiev\u2019in \u00e7evresinden \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan ya\u015fanan y\u0131k\u0131m g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmaya devam ediyor. Kiev b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Andriivka k\u00f6y\u00fcn\u00fcn halk\u0131, evlerinin kap\u0131s\u0131na \u201c\u00e7ocuk ve kad\u0131nlar var\u201d yazmas\u0131na ra\u011fmen Rus ordusunun sald\u0131r\u0131lar\u0131na maruz kald\u0131.,Rus ordusu, Andriivka k\u00f6y\u00fcn\u00fc \u2018\u00e7ocuk ve kad\u0131n var\u2019 yaz\u0131lar\u0131na ra\u011fmen bombalad\u0131,Rus ordusunun, Kiev b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Andriivka k\u00f6y\u00fcne girmesinden \u00f6nce evlerinin kap\u0131lar\u0131na \u201c\u00e7ocuk ve kad\u0131n var\u201d yazan kasaba halk\u0131 yine de Rus g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131.