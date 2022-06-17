‘Çok sert düşecek’ diyen İslam Memiş altın ve dolar için rakam verdi: Duvara toslayacaksınız

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı açıklandı. Fed, 75 baz puanlık faiz artırıma gitme kararı aldı. Fed’in kararı sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise kritik karar sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ve altın fiyatlarında düşüş beklediği belirten İslam Memiş, düşüş için tarih ve rakam verdi. Aynı zamanda Memiş ‘Yatırımcılar duvara toslayacak!’ uyarında bulundu.