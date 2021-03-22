'Dijital detoks' yapacak kişiler aranıyor: 24 saatliğine 18 bin lira

ABD'de 'ekrana bakmayacak' ki\u015filer aran\u0131yor! 24 saatli\u011fine ise 2400 dolar yani ortalama 18 bin lira \u00f6denecek. \u0130\u015fte detaylar...,Ekran ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131n hastal\u0131klar\u0131ndan biri. ABD'de yap\u0131lan son ara\u015ft\u0131rmalar gen\u00e7 bir bireyin g\u00fcnde sadece e\u011flence ama\u00e7l\u0131 ekran ba\u015f\u0131nda 7 saat ge\u00e7irdi\u011fini ortaya koydu.,Son olarak bir \u015firket dijital detoks uygulayacak ki\u015filer arad\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu. Reviews.org ad\u0131ndaki bu \u015firket 24 saat i\u00e7in \u00f6nemli bir para \u00f6deyecek.,\u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Cihazlar\u0131n\u0131z\u0131 bir g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne de olsa kullanmay\u0131 b\u0131rak\u0131p para kazanmak istiyorsan\u0131z, sizin i\u00e7in f\u0131rsat" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.,Ancak ekran yasa\u011f\u0131n\u0131n kapsam\u0131 olduk\u00e7a geni\u015f. Ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra televizyon, oyun konsollar\u0131, bilgisayarlar, ak\u0131ll\u0131 saatler ve ak\u0131ll\u0131 ev cihazlar\u0131 da 24 saatlik detoks kapsam\u0131nda.,Yap\u0131lacak \u00f6n ba\u015fvuruyu ge\u00e7enlere 200 dolarl\u0131k bir hayatta kalma seti verilecek. Sette daktilo, ka\u011f\u0131t, boya seti gibi \u00fcr\u00fcnler bulunuyor. ,Ba\u015fvurular 26 marta kadar a\u00e7\u0131k ama T\u00fcrkiye'de kimse ba\u015fvuramayacak. (NTV)