'Doğalgaz faturası nasıl düşürülür' diye düşünenler dikkat! İşte tasarruf önerileri

Is\u0131nmak i\u00e7in y\u00fckseltilen kombi ayar\u0131yla birlikte faturalar da kabarmaya ba\u015flad\u0131. Peki do\u011fal gaz faturas\u0131 nas\u0131l d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcr? \u0130\u015fte \u00e7ok i\u015finize yarayacak bilgiler...,E\u011fer konutunuz merkezi sistemle \u0131s\u0131t\u0131l\u0131yorsa \u00f6ncelikle sitenin veya apartman\u0131n ilk olarak \u0131s\u0131 yal\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131rmas\u0131 ve akabinde \u0131s\u0131 pay \u00f6l\u00e7er sistemine ge\u00e7mesi faydal\u0131 olacakt\u0131r. B\u00f6ylece ortak kullan\u0131m alanlar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda, \u0131s\u0131nmak i\u00e7in sadece kendi dairenizin harcad\u0131\u011f\u0131 do\u011falgaz\u0131n bedelini \u00f6demi\u015f olursunuz.,Kap\u0131 ve pencere \u00e7er\u00e7evesi etraf\u0131ndaki \u00e7atlaklar\u0131 onar\u0131n, hava s\u0131z\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in pencere band\u0131 ve s\u00fcnger kullan\u0131n. K\u0131\u015f aylar\u0131nda odalarda m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca \u00e7ama\u015f\u0131r kurutmay\u0131n.,Is\u0131t\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n, kalorifer pete\u011finizin \u00f6n\u00fcnde kesinlikle koltuk, dolap gibi e\u015fyalara yer vermemelisiniz; \u00e7\u00fcnk\u00fc bu hareket ile eve yay\u0131lmas\u0131 gereken \u0131s\u0131y\u0131 e\u015fya arkas\u0131na hapsetmi\u015f olur bu durumdan pek de memnun kalmazs\u0131n\u0131z.,G\u00fcne\u015f g\u00f6ren pencerelerin perdelerini a\u00e7arak g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131ndan daha fazla yararlan\u0131n, g\u00fcne\u015f \u00e7ekildikten sonra perdeleri mutlaka kapat\u0131n. Kapal\u0131 perdeler \u0131s\u0131 kayb\u0131n\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00f6nler. Radyat\u00f6rlerin \u0131s\u0131 ak\u0131\u015f\u0131na engel olacak uzun perdeler kullanmay\u0131n.,Kombininin iyi olmasi gerektigi kadar, tesisat\u0131n\u0131n da do\u011fru \u015fekilde yap\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 olduk\u00e7a \u00f6nemlidir. Bo\u015fa enerji harcamamak i\u00e7in bu konuya \u00f6zen g\u00f6stermek gerekiyor. Peteklerin esit sekilde \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131ndan emin olmak gerekir. Baz\u0131 odalar \u0131s\u0131n\u0131rken, baz\u0131 odalar \u0131s\u0131nm\u0131yorsa peteklerde bir sorun var demektir. Tesisat borular\u0131 \u00e7ok dirsekliyse de enerji kayb\u0131 yasan\u0131r. Tesisatta m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca d\u00fcz borular kullan\u0131lmal\u0131d\u0131r. Kombi se\u00e7imi ve petek say\u0131s\u0131nda evin \u00f6l\u00e7\u00fclerine uygun bir se\u00e7im yapmak gerekir.,Genel kullan\u0131mda yayg\u0131n bir yanl\u0131\u015f olarak, ev \u0131s\u0131n\u0131nca kombi kapat\u0131l\u0131yor. Bu y\u00f6ntemle tasarruf edilece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclse de b\u00fcy\u00fck bir yanl\u0131\u015f. Bu \u015fekilde kombi her a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda fazladan enerji harcamak zorunda kalacak. Bunun yerine, eviniz \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, kombiyi d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye getirmek daha do\u011fru bir tercih olacakt\u0131r. Tasarruf i\u00e7in zaman ayarl\u0131 kombiler de kullanabilirsiniz. \u0130\u015ften eve d\u00f6n\u00fc\u015f saatinizden \u00f6nceye ayarlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kombi \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayarak evi siz gelmeden \u0131s\u0131tacakt\u0131r. B\u00f6ylece kombiyi y\u00fcksek \u0131s\u0131da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmak zorunda kalmazs\u0131n\u0131z. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kap\u0131 ve pencerelerin \u0131s\u0131 ka\u00e7\u0131rmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olmal\u0131s\u0131n\u0131z ve kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z odalar\u0131n peteklerini kapal\u0131 tutabilirsiniz.,Radyat\u00f6rden \u00e7\u0131kan \u0131s\u0131, arkas\u0131ndaki duvar\u0131 \u0131s\u0131t\u0131r, \u0131s\u0131 kayb\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in radyat\u00f6r\u00fcn arkas\u0131na yal\u0131t\u0131m levhalar\u0131 yerle\u015ftirin. Yal\u0131t\u0131ms\u0131z evde ger\u00e7ekle\u015fen kayb\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 20'si tek caml\u0131 pencerelerden kaynaklan\u0131r, \u00e7ift cam isi kayb\u0131n\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde azalt\u0131r.,E\u011fer tasarruf etmek istiyorsan\u0131z kesinlikle iyi bir d\u0131\u015f cephe yal\u0131t\u0131m\u0131 yapt\u0131rm\u0131\u015f olman\u0131z gerekiyor. D\u0131\u015f cephe yal\u0131t\u0131m\u0131 hem tasarruf etmenizi sa\u011flar, hem de evdeki rutubet sorununu \u00e7\u00f6zer. D\u0131\u015f cephe yal\u0131t\u0131m\u0131 binalarda ihmal edilen konular\u0131n ba\u015f\u0131nda gelir. Oysa tasarrufta en \u00f6nemli unsur d\u0131\u015f cephe yal\u0131t\u0131m\u0131d\u0131r. Bunun i\u00e7in, e\u011fer bir apartmanda ya\u015f\u0131yorsan\u0131z, bina sakinleriyle anla\u015farak d\u0131\u015f cephe yal\u0131t\u0131m\u0131 yapt\u0131rmal\u0131s\u0131n\u0131z.