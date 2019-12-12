'Doğalgaz faturası nasıl düşürülür' diye düşünenler dikkat! İşte tasarruf önerileri

Isınmak için yükseltilen kombi ayarıyla birlikte faturalar da kabarmaya başladı. Peki doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte çok işinize yarayacak bilgiler...