‘Dolar nereye gram altın oraya’ diyen İslam Memiş kritik hafta öncesi uyardı: Fiyatlardaki ateş sönecek

Vatandaşların ve yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Kritik eşik olan 1000 TL seviyesini aşan gram altın yükselişini sürdürüyor. Son 6 ayın en yüksek seviyesini gören gram altın 1029 liraya kadar dayandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Dolar ve altında düşüşler beklediğini belirten İslam Memiş, Venezuela operasyonun detaylarını paylaştı. Venezuela’dan gelecek olan altın takviyesi ile dolar ve gram altında düşüş beklediğini söyleyen Memiş, gram altın için destek seviyesini açıkladı.