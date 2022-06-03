‘Doların yükselişi durdurulamayacak’ diyen Tuna Kaya’dan 2 büyük kriz uyarısı: 20 lirayı aşabilir

Piyasaların merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'e göre mayısta enflasyon yüzde 73,50'ye yükseldi. Nisanda oran yüzde 69,97 olmuştu. Açıklanan veriler sonrası altın ve dolarda hareketlenmeler başladı. Piyasa Uzmanı Tuna Kaya ise yatırımcıları 2 büyük küresel kriz konusunda uyararak kritik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Çin faktörüne dikkat çeken Tuna Kaya, Euro’nun yaz aylarında 20 lirayı aşabileceğini söyledi.