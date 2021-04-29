'Dünyanın en pahalı baharatı'nda sezon başladı

D\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 baharat\u0131nda sezon ba\u015flad\u0131! Ekeni zengin ediyor, kilosu 40 bin lira... \u0130\u015fte detaylar,\u0130l\u00e7ede, 20 \u00e7ift\u00e7i taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 40 dekar alanda \u00fcretimi yap\u0131lan safran\u0131n, nisan-may\u0131s aylar\u0131nda ot temizleme i\u015flem yap\u0131l\u0131rken, a\u011fustos ay\u0131nda ekimi yap\u0131l\u0131yor. Ekim-kas\u0131m aylar\u0131nda hasad\u0131 yap\u0131lan safran, mor renkli ve ho\u015f kokulu \u00e7i\u00e7ekler a\u00e7arak 15-30 santimetre uzunlu\u011funa kadar ula\u015f\u0131yor.\r\n\r\nSafran ekiminin en zahmetli i\u015fi olan ot temizleme, tamamen elle yap\u0131l\u0131yor. Ot temizleyecek ki\u015finin safran otuyla yabani otu ay\u0131rt edebilmesi gerekiyor. Korona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle de \u00e7al\u0131\u015fanlar sosyal mesafeye dikkat ederek ot temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131yor.,UNESCO D\u00fcnya Miras Listesi'nde yer alan Karab\u00fck'\u00fcn Safranbolu il\u00e7esiyle \u00f6zde\u015fle\u015fen ve "d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 baharat\u0131" olarak adland\u0131r\u0131lan safran ekiminin me\u015fakkatli yolculu\u011fu ba\u015flad\u0131.,Boya, kozmetik, ila\u00e7 ve g\u0131da gibi bir\u00e7ok alanda kullan\u0131lan, kilosu 40 bin liradan sat\u0131lan safranda, ot temizleme d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131.,Safranbolu'da 32 d\u00f6n\u00fcm alanda safran ekimi yapan \u0130smail Y\u0131lmaz, safran ekiminin en me\u015fakkatli i\u015finin ot temizleme oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Bu y\u0131l ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n fazla olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla yabani otlar\u0131n \u00e7ok oldu\u011funu belirten Y\u0131lmaz, "Bu hafta itibariyle ba\u015flad\u0131k, may\u0131s sonuna kadar ot temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapaca\u011f\u0131z. \u015eu anda 27 d\u00f6n\u00fcm alan var, 18-20 ki\u015fiyle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131yoruz. Safran\u0131n en zorlu d\u00f6nemi ot ay\u0131klama d\u00f6nemi. \u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n bu i\u015fi iyi bilmesi laz\u0131m. Safran otuyla yabani otu ay\u0131rmas\u0131 gerekiyor, zarar vermemesi gerekiyor. O nedenle nak\u0131\u015f i\u015fler gibi acele etmeden ay\u0131klatt\u0131r\u0131yoruz. Ot ay\u0131klama i\u015fi tamamen elle yap\u0131l\u0131yor, makine ya da ila\u00e7 yok" dedi.,May\u0131s sonu haziran\u0131n ilk haftas\u0131 baz\u0131 alanlardaki safran so\u011fanlar\u0131n\u0131 s\u00f6keceklerini aktaran Y\u0131lmaz, "A\u011fustos ay\u0131nda ekim yapaca\u011f\u0131z. 5 d\u00f6n\u00fcm civar\u0131n ilave yapaca\u011f\u0131z, toplam 32 d\u00f6n\u00fcm olacak. Havalar \u00e7ok g\u00fczel. Bu havalarda so\u011fan irile\u015fir, verim de artar. Hava bu \u015fekilde giderse, \u00e7i\u00e7eklenme sezonu da erken gelir. Ge\u00e7en y\u0131l kurak ge\u00e7ti, \u00e7i\u00e7eklenme 10-15 g\u00fcn gecikmeli a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131. Ama kapanmas\u0131 da gecikmeli oldu. 5 y\u0131l \u00f6nce bu kadar daha otlanma olmu\u015ftu, \u00e7ok da g\u00fczel verim olmu\u015ftu" diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA