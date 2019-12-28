'Dünyanın en pahalısı' olarak biliniyor, Türkiye'de alıcı bulamıyor

\u0130ran\u2019dan T\u00fcrkiye\u2019ye ka\u00e7ak yollarla sokulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131rken Van\u2019da havaalan\u0131nda ele ge\u00e7irilen 80 kilo tr\u00fcf mantar\u0131, Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131nca iki kere ihaleye \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen al\u0131c\u0131 bulamam\u0131\u015ft\u0131. Kilosunun 2 bin euro oldu\u011fu iddia edilen mantar, bu i\u015fi yapmak isteyen bir\u00e7ok insan\u0131n i\u015ftah\u0131n\u0131 kabart\u0131yor. B\u00fcy\u00fck umutlarla bu i\u015fe girenler ise hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015f\u0131yor. \u00d6zel yeti\u015ftirilmi\u015f avc\u0131 k\u00f6peklerle mantarlar\u0131 toplayan vatanda\u015flar bunlar\u0131 en fazla 180 euroya satabiliyor.,Samsun'da Fatih G\u00f6ren ve R\u0131za Telli ad\u0131nda 2 ki\u015fi ge\u00e7en haziran ay\u0131nda kollar\u0131 s\u0131vayarak tr\u00fcf mantar\u0131 i\u015fine girdi. Tr\u00fcf mantar\u0131 i\u015fine ba\u015flad\u0131ktan g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar 30 kilogram toplad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten iki arkada\u015f, T\u00fcrkiye\u2019de mantar\u0131n kilogram fiyat\u0131n\u0131n 30 ile 180 euro aras\u0131nda oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBu i\u015f i\u00e7in 'Radar ve Bingo' ad\u0131nda \u00f6zel logatta romagnolo cinsi k\u00f6pekler alan Fatih G\u00f6ren, ormanl\u0131k arazide k\u00f6peklerin \u00fcst\u00fcn koku alma duyumlar\u0131yla mantar ar\u0131yor. G\u0131dadan kozmetik sekt\u00f6r\u00fcne kadar kullan\u0131lan, l\u00fcks lokantalar\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan tr\u00fcf mantar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye'de sadece 2 \u00e7e\u015fidi bulunabiliyor.,T\u00fcrkiye\u2019de tr\u00fcf mantar\u0131n\u0131n kilosunun 30 ile 180 euro aras\u0131nda al\u0131c\u0131 buldu\u011funu belirten G\u00f6ren, 2 bin euro gibi rakamlar\u0131n konu\u015fuldu\u011funu, yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak ger\u00e7ekte b\u00f6yle bir durumun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Tr\u00fcf mantar avc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilk \u00f6nce internette g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Fatih G\u00f6ren, "Bu mantara nas\u0131l ula\u015fabilirim diyerek baz\u0131 kaynaklara ba\u015fvurdum. 2 tane Radar ve Bingo ad\u0131nda k\u00f6pek edindim. \u0130lk olarak tr\u00fcf mantar\u0131n\u0131n bir \u00e7e\u015fidi olan 'aestivum' mantar\u0131n\u0131 arazi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda buldum. Ba\u015flarda fazla bulmad\u0131m, akabinde Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u015fvurdum. Sonra oradaki g\u00f6revliler ile b\u00f6lgemizdeki mantar t\u00fcrlerini ara\u015ft\u0131rd\u0131k. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z h\u0131zland\u0131 ve haziran ay\u0131ndan 'aestivum' denilen tr\u00fcf mantar\u0131ndan buldum.,Sonradan bu hobiyi gelir kayna\u011f\u0131 olarak nas\u0131l elde edebilirim diye ara\u015ft\u0131r\u0131rken son zamanlarda internette 2 bin euro gibi rakamlar yaz\u0131l\u0131yor fakat bu do\u011fru de\u011fil. Biz mantarlar\u0131 topluyoruz ama al\u0131c\u0131 bulam\u0131yoruz. Bu mantar \u00e7e\u015fitlerini 1. s\u0131n\u0131f ve 2. s\u0131n\u0131f diye ay\u0131rt ediyorlar. \u015eu an bu mantar\u0131n kilogram\u0131 30 ile 180 euro aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor" dedi.,Fatih G\u00f6ren ile birlikte mantar i\u015fine giren R\u0131za Telli ise, \u201c\u00dclkemizde bu mantar fazla bilinmiyor. Yeni yeni bilinmeye ba\u015fland\u0131. Edindi\u011fimiz bilgilere g\u00f6re Bulgaristan\u2019da 200 bin aile bu tr\u00fcf mantar\u0131 ile ge\u00e7iniyor. Bazen Bulgaristan'dan \u00fclkemize ka\u00e7ak geliyorlar. Bu konuda bilgili insanlar\u0131n bu konuda bizleri bilgilendirerek nas\u0131l yap\u0131labilir noktas\u0131nda bizleri e\u011fitmelerini istiyoruz. Bu i\u015f i\u00e7in yeti\u015ftirilmi\u015f \u00f6zel e\u011fitimli k\u00f6pekler var. Bizde bulunan k\u00f6pekler \u00f6zellikle bu i\u015f i\u00e7in yeti\u015ftirilmi\u015f \u00e7ok deneyimli k\u00f6peklerdir" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),'D\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131s\u0131' olarak biliniyor, T\u00fcrkiye'de en fazla 180 euroya sat\u0131labiliyor!