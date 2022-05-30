‘Elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz’ diyen İslam Memiş’ten kritik dolar tahmini

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru 16,30 TL seviyesine kadar çıktı. Dolar kurundaki yükselişlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Piyasalarda kargaşa ve endişenin olduğunu belirten İslam Memiş, ‘Siz siz olun 16,40 lira seviyelerinden alım yapmayın. Dalgalanmalarda alım satın olmaz. Yaparsak elimizdeki varlıkları kaybederiz.” dedi. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar için alım fırsatı ne zaman? Dolar yükselmeye devam edecek mi?