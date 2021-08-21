'En tembel vatandaş' aranıyor! Para ödülü var

Bu y\u0131l sekiz kat\u0131l\u0131mc\u0131 ile onuncusu d\u00fczenlenen yar\u0131\u015fmada, 'en tembel vatanda\u015f' unvan\u0131n\u0131 kazanan yar\u0131\u015fmac\u0131, 300 avro de\u011ferindeki \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi olacak. \u0130\u015fte kurallar!,REKOR 52 SAAT\r\n\r\nBu y\u0131l yar\u0131\u015fma kurallar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Blagojevic, "\u00d6nceki y\u0131llardan farkl\u0131 olarak yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi. \u00d6nceden b\u00f6yle olmamas\u0131na ra\u011fmen en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda ge\u00e7mi\u015fti" diye konu\u015ftu.,Blagojevic, "Yeni kurallar sayesinde Karada\u011f'\u0131n 'en tembel vatanda\u015f\u0131n\u0131' bulaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yoruz. \u0130nsanlara, Karada\u011fl\u0131lar\u0131n yatarak da para kazanabilece\u011fini kan\u0131tlayaca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.,Ba\u015fkent Podgorical\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131 Duda da "Dinlenmek i\u00e7in geldim ama para \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc de almak isterim. Kazanan 300 euroluk \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi oluyor, bu az para de\u011fil" dedi.,Brezna etno-k\u00f6y\u00fcn\u00fcn sahibi ve yar\u0131\u015fman\u0131n organizat\u00f6r\u00fc Mico Blagojevic, Karada\u011fl\u0131lar\u0131n tembel insanlar olarak tan\u0131nm\u0131\u015f olmalar\u0131ndan yola \u00e7\u0131karak b\u00f6yle bir yar\u0131\u015fma d\u00fczenlemeye karar verdiklerini anlatt\u0131. Karada\u011fl\u0131lar aras\u0131nda hem \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fkan hem \u00e7ok tembel insanlar\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yleyen Blagojevic, "Ortas\u0131 yok gibi, yar\u0131\u015fmay\u0131 d\u00fczenleme fikri de buradan geliyor. \u0130nsanlar para \u00f6d\u00fcl\u00fcnden ziyade arkada\u015f edinmek i\u00e7in kat\u0131l\u0131yorlar." dedi.,Yar\u0131\u015fmaya ilk kez kat\u0131lan Marko da do\u011fada vakit ge\u00e7irmeyi sevdi\u011fini belirterek, "\u00d6ncelikle e\u011flenceli vakit ge\u00e7irmek i\u00e7in kat\u0131l\u0131yorum, ancak para \u00f6d\u00fcl\u00fc de g\u00f6zard\u0131 edilmemeli" \u015feklinde konu\u015ftu.,Karada\u011f'da bulunan Brezna etno-k\u00f6y\u00fcnde geleneksel olarak d\u00fczenlenen 'tembellik yar\u0131\u015fmas\u0131' ba\u015flad\u0131. Yar\u0131\u015fma, kurallar\u0131 ve \u00f6d\u00fcl\u00fc ile duyanlar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011frat\u0131yor...,AYA\u011eA KALKMAK KURAL \u0130HLAL\u0130 SAYILIYOR\r\n\r\nYar\u0131\u015fman\u0131n kurallar\u0131na g\u00f6re, yatarak yar\u0131\u015fan yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n uyumalar\u0131na, yiyecek-i\u00e7ecek ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamalar\u0131na, kitap okumalar\u0131na ve telefon kullanmalar\u0131na m\u00fcsaade edilirken, aya\u011fa kalkmalar\u0131 kural ihlali say\u0131l\u0131yor.,KAYNAK: AA