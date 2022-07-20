‘Fabrika hayal’ dediler gerçek oldu: İlk Togg otomobili çıktı

Al\u0131\u015fveri\u015f merkezine ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. Y\u00fczlerce ki\u015fi ilk Togg otomobilini g\u00f6rmek i\u00e7in s\u0131raya girdi. ,Aradan ge\u00e7en iki y\u0131l gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede, T\u00fcrkiye ilk yerli otomobilini seri \u00fcretim band\u0131ndan indirdi ve \u0130stanbul\u2019daki Zorlu AVM\u2019de sergiledi. ,\u0130\u015f\u00e7iler de ilk Togg otomobili ile fabrikada bir foto\u011fraf \u00e7ektirerek tarihi bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye imza att\u0131. \u0130\u015f\u00e7ilerin Togg otomobili ile \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraf sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemine oturdu. Binlerce ki\u015fi #TOGG etiketi alt\u0131nda \u00f6vg\u00fc dolu s\u00f6zler payla\u015ft\u0131. ,Sadece birka\u00e7 y\u0131l \u00f6nce sosyal medyada bir\u00e7ok ki\u015fi T\u00fcrkiye\u2019nin yerli ve milli otomobil projesini karalayarak, \u2018hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc\u2019 oldu\u011funu, fabrikan\u0131n a\u00e7\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyordu. ,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank da ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda Togg ile bir test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fc yapm\u0131\u015f ve performans\u0131ndan memnun oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.,Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde at\u0131lan Togg Gemlik tesisinde planlar do\u011frultusunda iki y\u0131lda deneme \u00fcretimi haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ba\u015flad\u0131. AR-GE Merkezi, Stil Tasar\u0131m Merkezi, Prototip Geli\u015ftirme ve Test Merkezi, Strateji ve Y\u00f6netim Merkezi ile Kullan\u0131c\u0131 Deneyim Park\u0131 birimlerini de bar\u0131nd\u0131racak olan Togg\u2019un Gemlik fabrikas\u0131, bu y\u0131l\u0131n son \u00e7eyre\u011finde seri \u00fcretime haz\u0131r olacak.,Togg\u2019da, Avrupa normlar\u0131nda teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 2023 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finin sonunda C segmentindeki do\u011fu\u015ftan elektrikli SUV pazara \u00e7\u0131kacak. Yani ilk Togg SUV modeli olacak. Ard\u0131ndan yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri \u00fcretim s\u0131ras\u0131na girecek. Takip eden y\u0131llarda B-SUV ve C-MPV\u2019nin de aileye kat\u0131lmas\u0131yla ayn\u0131 DNA\u2019y\u0131 ta\u015f\u0131yan ve 5 modelden olu\u015fan \u00fcr\u00fcn gam\u0131 tamamlanacak.,T\u00fcrkiye\u2019nin yerli ve milli imkanlarla geli\u015ftirdi\u011fi Togg seri \u00fcretime ge\u00e7iyor. Seri \u00fcretim band\u0131ndan indirilen ilk Togg otomobili sergilendi, i\u015f\u00e7iler tarihi bir foto\u011fraf \u00e7ekti.