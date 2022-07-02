‘Faturanızı ödeyeceğim’ diyerek oy istedi! Bir gecede sırra kadem bastı: Survivor vurgunu…

Bu seneki Survivor All Star’da olaylar bitmek bilmiyor. Sosyal medyada bir Survivor fan hesabı, takipçilerine faturalarının hepsini kendisinin ödeyeceğini belirterek adaya SMS göndermelerini istedi. Çok sayıda kişi fan hesabına güvenerek binlerce SMS gönderdi. 6 bin liralara çıkan faturalar geldi. Ancak faturaları ödenmeyen ve karşılarında herhangi bir muhattap bulamayan çok sayıda kullanıcı dolandırıldıklarını anladı. Dolandırılan kişiler ise Twitter’dan faturalarını paylaşarak yardım istediler.