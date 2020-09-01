'Fenerbahçe, Lazio ile anlaşmaya vardı' iddiası! İşte bonservis ücreti

Fenerbah\u00e7e'de uzun s\u00fcredir devam eden Vedat Muriqi pazarl\u0131klar\u0131n\u0131n sona erdi\u011fi belirtildi.,\u0130talyan gazeteci Nico Schira'n\u0131n haberine g\u00f6re sar\u0131-lacivertliler, bonuslarla 20 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Lazio ile anla\u015fmaya vard\u0131.,Kosoval\u0131 golc\u00fcn\u00fcn de 5 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalayaca\u011f\u0131 ve senelik 1.8 milyon euro garanti \u00fccret alaca\u011f\u0131 belirtildi.,Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen golc\u00fc oyuncu i\u00e7in elde edilecek transfer kar\u0131n\u0131n y\u00fczde 15'i de Karadeniz ekibine verilecek.,S\u00fcper Lig kariyerinde 112 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan 26 ya\u015f\u0131ndaki Kosoval\u0131 forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Fenerbah\u00e7e'nin en \u00f6nemli h\u00fccum g\u00fcc\u00fc olan Muriqi, S\u00fcper Lig'de oynad\u0131\u011f\u0131 32 ma\u00e7ta 15 gol at\u0131p 6 asist yapt\u0131.,Muriqi ayr\u0131ca Kosova Milli Tak\u0131m\u0131 ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7larla Avrupa tak\u0131mlar\u0131n\u0131n radar\u0131na girmeyi ba\u015fard\u0131.,.