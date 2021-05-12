'Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Ya\u011fc\u0131, bug\u00fcn a\u00e7\u0131k alp ameliyat\u0131na girdi. Ameliyat \u00f6ncesinde \u0130HA\u2019 ya a\u00e7\u0131klamada bulunan Ya\u011fc\u0131, \u201cBayrama \u00e7\u0131karsak ne mutlu. \u00c7\u0131kanlar\u0131n bayram\u0131 m\u00fcbarek olsun. \u00c7\u0131kmazsak da ya\u015fayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz\u201d ifadelerinde bulundu.\r\n\r\n,Televizyonda yay\u0131nlanan \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u201cF\u0131s f\u0131s \u0130smail\u201d karakteriyle tan\u0131nan \u00fcnl\u00fc oyuncu S\u00fcleyman Ya\u011fc\u0131, bug\u00fcn \u00dcsk\u00fcdar\u2019da bulunan \u00f6zel bir hastanede a\u00e7\u0131k kalp ameliyat\u0131na al\u0131nd\u0131. Ya\u011fc\u0131, sigara ve alkol kullanmamas\u0131na ra\u011fmen kalbinin stresten dolay\u0131 zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve acil olarak ameliyata al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. S\u00fcleyman Ya\u011fc\u0131 ameliyat \u00f6ncesinde a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,\u201cHerkese \u00fc\u00e7 g\u00fcnl\u00fck d\u00fcnyada hayat\u0131n yalan oldu\u011funu bilerek ya\u015famas\u0131n\u0131 tavsiye ederim\u201d\r\nS\u00fcleyman Ya\u011fc\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cSigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir \u015fey var, stres. L\u00fctfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkol\u00fcm yok ama ana damar t\u0131kanm\u0131\u015f ve kalbimin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck darbeler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 doktorlar s\u00f6ylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz \u015fimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmas\u0131n\u0131, \u00fc\u00e7 g\u00fcnl\u00fck d\u00fcnyada hayat\u0131n yalan oldu\u011funu bilerek ya\u015famas\u0131n\u0131 tavsiye ederim. Herkesin duas\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var. Herkese \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u00c7ok dostlar\u0131m\u0131z geldi. Ziyaret yasa\u011f\u0131m\u0131z var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duas\u0131n\u0131 bekliyoruz\u201d ifadelerinde bulundu.\r\n\r\n,\u201cBayrama \u00e7\u0131karsak ne mutlu. \u0130n\u015fallah biz de bayram\u0131 g\u00f6rece\u011fiz\u201d\r\nYakla\u015fan Ramazan Bayram\u0131 i\u00e7in temennilerini ileten Ya\u011fc\u0131, \u201cBayrama \u00e7\u0131karsak ne mutlu. \u00c7\u0131kanlar\u0131n bayram\u0131 m\u00fcbarek olsun. \u00c7\u0131kmazsak da ya\u015fayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. \u0130n\u015fallah biz de bayram\u0131 g\u00f6rece\u011fiz. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu S\u00fcleyman Ya\u011fc\u0131, \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisi ile hayatlar\u0131m\u0131za girmi\u015fti. Bir s\u00fcredir ekranlardan uzak kalan oyuncudan \u00fcz\u00fcc\u00fc bir haber geldi. ,Orucumuzu tuttuk. Yar\u0131n bayram. Bug\u00fcn in\u015fallah \u00e7ifte bayram ya\u015far\u0131z. Ameliyat\u0131m\u0131z ba\u015far\u0131yla ge\u00e7er in\u015fallah. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir kalp ameliyat\u0131 olacak. \u00c7\u00fcnk\u00fc a\u00e7\u0131k kalp ameliyat\u0131 olacak. A\u00e7\u0131k kalp ameliyatlar\u0131 \u00e7ok b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Ama Allah'tan umut kesilmez\u201d dedi.,Bir zamanlar\u0131n fenomen dizisi \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisindeki F\u0131s F\u0131s \u0130smail karakteri ile be\u011fenileri toplayan S\u00fcleyman Ya\u011fc\u0131'dan korkutan bir haber geldi.\r\n\r\n