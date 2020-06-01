'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı

Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunumu ile ekranlara gelen yar\u0131\u015fma bu hafta 894. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara geldi.,Yar\u0131\u015fman\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Ye\u015fil\u00e7am temal\u0131 \u00e7\u0131kan soru sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fulurken epey g\u00fcndem oldu.,Yar\u0131\u015fman\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcne "Hangi iki Ye\u015fil\u00e7am karakterini ayn\u0131 oyuncu canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r?" sorusunun cevab\u0131 merak edilirken yar\u0131\u015fmac\u0131 bu soru i\u00e7in tam 3 jokerini birden kulland\u0131.,Yar\u0131\u015fmaya h\u0131zl\u0131 ba\u015flayan ve 8'inci soruya kadar jokerlerini kullanmayan Volkan Bey, Ye\u015fil\u00e7am oyuncusunun soruldu\u011fu soruda fena tak\u0131ld\u0131. \u0130lk olarak telefon joker hakk\u0131n\u0131 kullan yar\u0131\u015fmac\u0131 ilk jokerinden sonu\u00e7 alamad\u0131.,Ye\u015fil\u00e7am'da yan karakterlere \u00e7ok hakim olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen yar\u0131\u015fmac\u0131 ikinci hakk\u0131n\u0131 yar\u0131 yar\u0131ya jokerde kullad\u0131 ancak yine soruya cevap vermedi.,Di\u011fer sorular\u0131 da g\u00f6rmek ad\u0131na \u00e7ift cevap joker hakk\u0131n\u0131 da kullanmak isteyen yar\u0131\u015fmac\u0131 sonunda do\u011fru cevaba ula\u015ft\u0131.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n en sevilen isimlerinden biri de iri c\u00fcssesi, sinirli halleri, pala b\u0131y\u0131\u011f\u0131yla haf\u0131zalara kaz\u0131nan rolleri canland\u0131ran \u00dcnal G\u00fcrel'di.,Tiyatroya senelerce emek veren \u00dcnal G\u00fcrel, Kemal Sunal ile beraber rol ald\u0131\u011f\u0131 komedi filmleriyle unutulmazlar aras\u0131na girdi. 'Gard\u0131rop Fuat' rol\u00fcyle unutulmazlar aras\u0131na giren \u00dcnal G\u00fcrel 2002 y\u0131l\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.