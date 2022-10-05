“İkinci bebeğim kollarımda… Ne güzeldi 2004”

Bu nostaljik karedeki isim Show Ana Haber spikerli\u011fi g\u00f6revini \u00fcstlenen Defne Samyeli\u2019den ba\u015fkas\u0131 de\u011fil. ,\u00c7ocu\u011fuyla foto\u011fraf\u0131na yer veren isim, \u00fcnl\u00fc spiker ve \u015fark\u0131c\u0131.,Defne Samyeli - Derin Talu,Foto\u011fraftaki ki\u015fi milyonlar\u0131n tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 bir isim.\r\n\r\n,Sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc isimleri payla\u015ft\u0131klar\u0131 nostaljik foto\u011frafla takip\u00e7ilerini ge\u00e7mi\u015fe g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Bu payla\u015f\u0131mlara bir yenisi daha eklendi.,\u015eimdilerde \u015fark\u0131c\u0131l\u0131k yapan Samyeli, k\u0131z\u0131 Derin ile \u00e7ekilen bu kareyi sosyal medya hesab\u0131ndan \u201cO y\u0131llara gittim bug\u00fcn. \u0130kinci bebe\u011fim kollar\u0131mda. Kalbim ka\u00e7 kat b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f. Ne g\u00fczeldi 2004\u201d notuyla payla\u015ft\u0131.