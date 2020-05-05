'İmparatorların çayı' tahtını kaptırdı! Rize'de üretildi

Beyaz \u00c7ay ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ay bah\u00e7esinden toplan\u0131\u015f\u0131 daha kolay fakat \u00fcretimi daha zor olan Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay\u2019\u0131n \u00f6zelliklerinin Beyaz \u00c7ay\u2019\u0131 aratmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Azman "Beyaz \u00e7ay ile k\u0131yaslad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda hemen hemen ayn\u0131 \u00f6zellikleri g\u00f6steriyor. \u0130kisi aras\u0131ndaki en temel fark \u015fu; beyaz \u00e7ay\u0131n toplama s\u00fcreci daha me\u015fakkatli, Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay\u2019\u0131n ise \u00fcretim s\u00fcreci daha me\u015fakkatli bir s\u00fcre\u00e7" \u015feklinde konu\u015ftu.,Rize\u2019de kilosu 4 bin liralara kadar sat\u0131lan Beyaz \u00c7ay\u2019\u0131 imparatorluk taht\u0131ndan indirecek yeni bir \u00e7ay \u00fcretildi. Rize Ticaret Borsas\u0131 b\u00fcnyesinde kurulan \u00c7ay Ara\u015ft\u0131rma Merkezi (\u00c7AYMER) laboratuvarlar\u0131nda geli\u015ftirilen yeni \u00fcr\u00fcn Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay sayesinde yeni hasat erginli\u011fine ula\u015fm\u0131\u015f \u00e7ay yapra\u011f\u0131 ile kestane bal\u0131 birle\u015fti ve ortaya hi\u00e7 bilinmedik bir lezzet \u00e7\u0131kt\u0131. Rengi Beyaz \u00c7ay\u2019a benzeyen Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay ayn\u0131 zamanda i\u00e7erisindeki mineral de\u011ferleri ile de Beyaz \u00c7ay\u2019\u0131 aratm\u0131yor.,'\u0130mparatorlar\u0131n \u00e7ay\u0131' taht\u0131n\u0131 kapt\u0131rd\u0131! Kilosu 4 bin liraya kadar \u00e7\u0131kan 'beyaz \u00e7ay' taht\u0131n\u0131 kapt\u0131rd\u0131! Rize'de \u00fcretildi... \u0130\u015fte detaylar,Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay hakk\u0131nda bilgi veren \u00c7AYMER Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sel\u00e7uk Azman, \u00f6zenle se\u00e7ilerek toplanan \u00e7ay yapraklar\u0131n\u0131n \u00fczerine p\u00fcsk\u00fcrt\u00fclen bal ile \u00e7ay ve bal\u0131n aromalar\u0131n\u0131n birbirleriyle kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ortaya yeni bir lezzet \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay\u2019\u0131n yap\u0131m a\u015famalar\u0131n\u0131 s\u0131ralayan Azman "\u00d6ncelikle hasat olgunlu\u011funa eri\u015fmi\u015f \u00e7aylar\u0131m\u0131z\u0131 topluyoruz. Toplam\u0131\u015f oldu\u011fumuz \u00e7aylar\u0131 65 ile 70 santigrat derecede bekletiyoruz. ,Kendilerinin ald\u0131\u011f\u0131 sipari\u015flere g\u00f6re Beyaz \u00c7ay\u2019\u0131n imparatorluk taht\u0131n\u0131 Ball\u0131 Alt\u0131n \u00c7ay\u2019a kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Azman "\u015euanda ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z beyaz \u00e7ay sipari\u015flerine g\u00f6re ortalama kilogram fiyat\u0131 3 bin 700 TL\u2019den giderken, Alt\u0131n \u00c7ay\u2019\u0131n fiyat\u0131 4 bin TL \u015fu anda. Yani Beyaz \u00c7ay\u2019\u0131n \u0130mparatorlu\u011funu Alt\u0131n \u00c7ay ald\u0131 diyebiliriz" ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),Sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 \u015fimdilik sadece \u00c7AYMER\u2019e ait sosyal medya hesaplar\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini ve 25 graml\u0131k paketler halinde sat\u0131\u015fa sunduklar\u0131n\u0131 dile getiren Azman "Sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 \u015fuan sadece sosyal medya hesaplar\u0131m\u0131zdan ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Ortalama kilogram fiyat\u0131 \u015fuanda 4 bin TL \u00fczerinde seyir ediyor. Almanya, Hollanda gibi \u00fclkelere numune g\u00f6nderdik. T\u00fcrkiye i\u00e7erinde de ciddi sipari\u015fler oluyor, onlar\u0131 da yeti\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hepsi 25\u2019er graml\u0131k paketler halinde gidiyor. \u015eimdiye kadar kimseye 1 kilogram veya \u00fczerinde sat\u0131\u015f yapmad\u0131k" dedi.,\u00dczerine bizim b\u00f6lgede y\u00f6resel olarak kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z kestane bal\u0131 veya komar bal\u0131 kullan\u0131yoruz. \u00c7ay\u0131n \u00fczerine bunu p\u00fcsk\u00fcrtt\u00fckten sonra 2 saat boyunca kurumaya tabi tutuyoruz. B\u00f6ylece \u00fczerine p\u00fcsk\u00fcrtt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bal ile \u00e7ay\u0131n aromas\u0131n\u0131n i\u00e7 i\u00e7e ge\u00e7mesini sa\u011fl\u0131yoruz" diye konu\u015ftu.