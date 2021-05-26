'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den görülecek mi?

May\u0131sta ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in "\u00e7i\u00e7ek" olarak an\u0131lan "S\u00fcper Ay" g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc ile, tutulma s\u0131ras\u0131nda Ay'\u0131n b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc k\u0131z\u0131l renkten \u00f6t\u00fcr\u00fc "Kanl\u0131 Ay" olarak adland\u0131ran g\u00f6r\u00fcn\u00fcm ayn\u0131 anda ortaya \u00e7\u0131kacak.,26 May\u0131s tarihinde ger\u00e7ekle\u015fecek Kanl\u0131 Ay tutulmas\u0131 T\u00fcrkiye'den izlenemeyecek.\r\n\r\nBu tutulman\u0131n, Kuzey Amerika'n\u0131n bat\u0131 kesimleri, Meksika, Orta Amerika \u00fclkeleri, Peru'nun bat\u0131s\u0131, \u015eili ve Arjantin'in g\u00fcneyi ile Avustralya'n\u0131n do\u011fusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun do\u011fusundaki adalarda izlenebilece\u011fi duyuruldu.,Kanl\u0131 Ay tutulmas\u0131, D\u00fcnya'n\u0131n g\u00f6lgesinin Ay'\u0131 tamamen karanl\u0131\u011fa b\u00fcr\u00fcyerek Tam Ay tutulmas\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 zaman ger\u00e7ekle\u015fir ve bu sebeple Ay k\u0131rm\u0131z\u0131 renk g\u00f6r\u00fcn\u00fcr.\r\n\r\nAy, D\u00fcnya etraf\u0131ndaki bir tam turunu yakla\u015f\u0131k 27 g\u00fcnde tamamlar ve 29.5 g\u00fcnde d\u00f6ng\u00fcs\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirir.\r\n\r\nAy'\u0131n iki d\u00f6ng\u00fcs\u00fc aras\u0131ndaki farklar\u0131, Ay'\u0131n, D\u00fcnya'n\u0131n ve G\u00fcne\u015f'in Ay y\u00f6r\u00fcngesi s\u0131ras\u0131nda de\u011fi\u015fen g\u00f6reli konumu sebebiyle ortaya \u00e7\u0131kar.\r\n\r\nKanl\u0131 Ay Tutulmas\u0131 yaln\u0131zca Ay'\u0131n Dolunay evresinde ve Ay Tutulmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda ya\u015fan\u0131r.\r\n\r\nTutulma s\u0131ras\u0131nda D\u00fcnya, Ay ve G\u00fcne\u015f'in aras\u0131nda kal\u0131r ve G\u00fcne\u015f'ten Ay'a giden \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 keser. B\u00f6ylece Ay, D\u00fcnya'n\u0131n g\u00f6lgesi taraf\u0131ndan \u00f6rt\u00fcl\u00fcr.\r\n\r\nBu s\u0131rada D\u00fcnya'da G\u00fcne\u015f'in yeni do\u011fdu\u011fu ve batt\u0131\u011f\u0131 yerlerdeki G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131klar\u0131 Ay'\u0131n y\u00fczeyine ula\u015f\u0131r. Ay'\u0131n y\u00fczeyine ula\u015fan G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 geni\u015f yay\u0131larak Ay'a k\u0131rm\u0131z\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc verir. B\u00f6ylece Kanl\u0131 Ay Tutulmas\u0131 olu\u015fur.\r\n\r\nHavan\u0131n kirlilik oran\u0131 ve bulutlar, Ay'\u0131n renginde etkili olabilir.,Tam Ay tutulmas\u0131 D\u00fcnya'n\u0131n G\u00fcne\u015f ile Ay aras\u0131nda girerek Ay'\u0131n tamam\u0131yla D\u00fcnya'n\u0131n g\u00f6lgesi alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 y\u00f6r\u00fcnge konumunda ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\nBu konumda G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n Ay'a ula\u015fmas\u0131 engellendi\u011finden Ay yaln\u0131zca D\u00fcnya'n\u0131n atmosferinden mavi bir filtreyle yans\u0131yan \u0131\u015f\u0131kla ayd\u0131nlan\u0131yor ve bu y\u00fczden k\u0131z\u0131l bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor. G\u00f6kbilimciler Ay'\u0131n bu durumuna "Kanl\u0131 Ay" ad\u0131n\u0131 veriyorlar.,Di\u011fer yandan Ay'\u0131n D\u00fcnya \u00e7evresindeki eliptik y\u00f6r\u00fcngesinde Yerk\u00fcre'ye en yak\u0131n oldu\u011fu "yerberi" konumundaki g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne "S\u00fcper Ay" deniliyor. Bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm, Ay'\u0131n ola\u011fandan b\u00fcy\u00fck g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc bir Dolunay halini tan\u0131ml\u0131yor.,Ay ve G\u00fcne\u015f tutulmalar\u0131; Ay, G\u00fcne\u015f ve Yer'in uzayda birbirlerine g\u00f6re konu\u015flanmalar\u0131n\u0131n bir sonucu olarak ortaya \u00e7\u0131kmaktad\u0131r.\r\n\r\nTutulmalar \u00e7ok eskiden beri bilinen g\u00f6k olaylar\u0131d\u0131r. Yer ve Ay, di\u011fer gezegenler gibi G\u00fcne\u015f'ten ald\u0131klar\u0131 \u0131\u015f\u0131nlar\u0131 yans\u0131tarak kendilerini g\u00f6sterirler.\r\n\r\nAy, Yer \u00e7evresinde; Yer, Ay ile birlikte G\u00fcne\u015f \u00e7evresinde y\u00f6r\u00fcnge hareketlerini yaparken G\u00fcne\u015f'e d\u00f6n\u00fck y\u00fczleri ayd\u0131nl\u0131k, \u00f6b\u00fcr y\u00fczleri karanl\u0131kt\u0131r ve karanl\u0131k tarafta uzayda birer g\u00f6lge konisi olu\u015ftururlar.\r\n\r\nAy, Yer'in g\u00f6lge konisine girdi\u011finde Ay tutulmas\u0131, Ay'\u0131n g\u00f6lge konisi Yer \u00fczerine d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde ise G\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 meydana gelir.,Kanl\u0131 Ay ya da S\u00fcper \u00c7i\u00e7ek Kanl\u0131 Ay olarak da adland\u0131r\u0131lan Ay tutulmas\u0131, bu y\u0131l 26 May\u0131s 2021 tarihinde ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\n"S\u00fcper \u00c7i\u00e7ek Kanl\u0131 Ay" ad\u0131 verilen g\u00f6k olay\u0131, bu y\u0131l\u0131n tek tam ay tutulmas\u0131 olmas\u0131 \u00f6zelli\u011fi ile biliniyor.\r\n\r\nUzmanlar, tutulman\u0131n \u00e7\u0131plak g\u00f6zle izlenebilece\u011fi de a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00c7i\u00e7ek Ay" adland\u0131rmas\u0131 ise Kuzey Yar\u0131m K\u00fcre'de \u00e7i\u00e7eklerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bahar mevsiminde, may\u0131s ay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan dolunaylar\u0131 tan\u0131mlamak i\u00e7in kullan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nTutulma, ay\u0131n t\u00fcm bu niteliklerini ayn\u0131 anda g\u00f6r\u00fcn\u00fcr k\u0131lacak. D\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 yerlerindeki insanlar g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde "S\u00fcper \u00c7i\u00e7ek Ay"\u0131 seyrederken, Amerika'n\u0131n bat\u0131s\u0131ndan Pasifik'in do\u011fusuna kadarki b\u00f6lgede ya\u015fayan ins