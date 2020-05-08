'Kanser savar' tezgâhlarda yerini aldı

Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi genelinde her y\u0131l bahar aylar\u0131nda da\u011flardan toplanan \u0131\u015fk\u0131n pazar tezg\u00e2hlar\u0131nda yerini ald\u0131. Anadolu\u2019da yayla muzu olarak da bilinen \u0131\u015fk\u0131n\u0131n faydalar\u0131 ise saymakla bitmiyor.\r\n,Do\u011fu Anadolu'nun y\u00fcksek yama\u00e7lar\u0131nda do\u011fal olarak yeti\u015fen ve Anadolu\u2019da yayla muzu olarak bilinen I\u015fk\u0131n, Erzincan'da tezg\u00e2hlar\u0131 doldurdu. Erzurum, Tunceli, Bing\u00f6l, Mu\u015f gibi illerin yan\u0131 s\u0131ra Erzincan\u2019\u0131n da y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgelerinde do\u011fal olarak yeti\u015fen \u0131\u015fk\u0131n uzun s\u00fcren k\u0131\u015f mevsiminin ard\u0131ndan havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan toplanmaya ba\u015fland\u0131. Korona vir\u00fcse kar\u015f\u0131da ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi s\u00f6ylenen \u0131\u015fk\u0131n\u0131n kanser hastal\u0131\u011f\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa \u015fifa oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. I\u015fk\u0131nla birlikte tezg\u00e2hlarda yerini \u00e7iri\u015fte vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yo\u011fun ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor.,\r\nAtlanta \u00dcniversitesinin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda kanser hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n yeni bir ilac\u0131 olarak nitelendirilmeye ba\u015flanan \u0131\u015fk\u0131n\u0131n \u00fcn\u00fc Amerika'ya kadar yay\u0131lm\u0131\u015f durumda. Y\u00f6re insan\u0131 taraf\u0131ndan kanser hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra di\u011fer bir\u00e7ok hastal\u0131\u011f\u0131n tedavisinde kullan\u0131lan \u0131\u015fk\u0131n otunun boyu, yakla\u015f\u0131k 40 santim ile 150 santim aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. ,\r\n\r\nBol miktarda C vitamini bar\u0131nd\u0131ran \u0131\u015fk\u0131n, ayn\u0131 zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminleri bak\u0131m\u0131ndan da zengin olup taze t\u00fcketildi\u011finde mide bulant\u0131s\u0131na ve haz\u0131ms\u0131zl\u0131\u011fa iyi geldi\u011fi s\u00f6yleniyor. Ayr\u0131ca grip ve ate\u015fli hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 tedavi edici etkisi oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n,\u00dcn\u00fc Amerika'ya kadar ula\u015ft\u0131... 'Kanser savar' tezgahlarda!,I\u015fk\u0131n ve \u00e7iri\u015fin da\u011flarda do\u011fal olarak kendili\u011finden yeti\u015fti\u011fini ifade eden Murat G\u00fcl, \u201c\u00c7iri\u015f da\u011flarda do\u011fal olarak kendili\u011finden yeti\u015fir. Ispanak gibi yeme\u011fi oluyor. Yo\u011furtlu ve yumurtal\u0131 olarak her t\u00fcrl\u00fc yeme\u011fi olur. Ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na bir ila\u00e7t\u0131r. \u00c7iri\u015fin kilosunu y\u0131l 5 liradan sat\u0131yoruz. I\u015fk\u0131nda ayn\u0131 \u015fekilde da\u011flarda do\u011fal olarak kendili\u011finden yeti\u015fiyor. Koli koli ba\u015fka illere g\u00f6nderiyoruz. M\u00fc\u015fterilerimiz \u0131\u015fk\u0131n\u0131 \u00e7ok tercih ediyor. Kansere iyi geldi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyorlar. Sat\u0131\u015flar \u015fuanda gayet iyi. I\u015fk\u0131nda ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na do\u011fal bir ila\u00e7t\u0131r. Kilosunu da bu y\u0131l 20 liradan sat\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n