'Kaplama altın' dolandırıcıların yeni yöntemi!

Bunun d\u0131\u015f\u0131nda, tezgaha \u00e7anta koyup arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc keserek \u00f6n\u00fcndeki \u00fcr\u00fcnlerden almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Elindeki pe\u00e7eteye saklay\u0131p veya g\u00f6mle\u011finin i\u00e7ine atarak \u00fcr\u00fcn \u00e7almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar" diye konu\u015ftu.,Baz\u0131 \u015fah\u0131slar\u0131n sahte alt\u0131n satmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ifade eden Alta\u015f, "Sabit gramlar\u0131 olan \u00fcr\u00fcnler vard\u0131r. \u00d6rne\u011fin \u00e7eyrek, cumhuriyet, Re\u015fat alt\u0131n gibi. \u0130lk \u00f6nce elimize ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 kontrol ederiz. Sonras\u0131nda tart\u0131ya koyarak gramaj\u0131n\u0131n tutup tutmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol ederiz. Gerekti\u011fi zaman tezgaha alarak alt\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 sesi almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u0131z.,Bileziklerin i\u00e7inde patentleri var, garantisine bakar\u0131z. Bu gibi y\u00f6ntemler ile alt\u0131n\u0131n sahte olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u0131z. Elimizle yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kontrolden emin olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z durumlarda, ta\u015fa s\u00fcrterek, ayar suyuyla alt\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u0131z.,Bir di\u011fer kuyumcu esnaf\u0131 Sergen Kavartkurt ise son zamanlarda h\u0131rs\u0131zlar\u0131n alt\u0131n kaplama y\u00f6ntemini kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. ,\u00c7ok uzun y\u0131llard\u0131r kuyumculuk yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00d6zt\u00fcrk, "Ben bu mesle\u011fi \u00e7ocuklu\u011fumdan beri yap\u0131yorum. Herkes aldan\u0131r, ben kolay kolay aldanmam ama son zamanlarda genelde kaplamas\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi yap\u0131yorlar. Kuyumcu ne kadar sarraf da olsa ilk bakt\u0131\u011f\u0131 zaman anlamakta zorlan\u0131r a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndan, renginden, sesinden. Mihenk ta\u015flar\u0131m\u0131z var, alt\u0131n\u0131 \u00fczerine s\u00fcrerek en az\u0131ndan d\u0131\u015f\u0131n\u0131n alt\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anl\u0131yoruz. Fakat son zamanlarda \u00e7ok g\u00fczel kaplama yap\u0131yorlar. \u0130\u00e7i sahte oluyor. Anadolu'nun hi\u00e7bir taraf\u0131nda kolay kolay anla\u015f\u0131lmaz sadece kimya laboratuvarlar\u0131nda anla\u015f\u0131l\u0131r" s\u00f6zlerine ekledi.,Daha \u00f6nce bir\u00e7ok h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Alta\u015f, "Dikkatimin da\u011f\u0131lmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen h\u0131rs\u0131zlar, c\u00fczdan\u0131n arkas\u0131na bilezik saklayarak almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rlar. ,En g\u00fcvenli yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olarak bilinen alt\u0131n\u0131n de\u011feri her ge\u00e7en g\u00fcn artarken, kuyumcu esnaf\u0131 da doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k ve h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131na kar\u015f\u0131 kendi tedbirlerini al\u0131yor. ,H\u0131rs\u0131zlar\u0131n art\u0131k grup halinde gezdi\u011fini ifade eden Kavartkurt, "H\u0131rs\u0131zlar son zamanlarda tek ba\u015f\u0131na de\u011fil de grup halinde gelip, m\u00fc\u015fteri gibi davranarak personelin kafas\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,H\u0131rs\u0131zlar\u0131n en bilindik y\u00f6nteminin 'dikkat da\u011f\u0131tma' oldu\u011funu s\u00f6yleyen kuyumcu esnaf\u0131 Nuriye Alta\u015f, h\u0131rs\u0131zlar\u0131n birka\u00e7 ki\u015fi olarak d\u00fckkana geldiklerini, bir ki\u015finin \u00fcr\u00fcnle ilgilenirken, di\u011ferinin de h\u0131rs\u0131zl\u0131k eylemini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,Kavartkurt, "Kaplaman\u0131n anla\u015f\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in genelde \u00fcr\u00fcnler ayar testine girerken kilit k\u0131sm\u0131ndaki ayara bak\u0131l\u0131r. Personelimiz yan\u0131labiliyor ama devam\u0131nda \u00fcr\u00fcn yak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman kaplama oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Ama kilide bak\u0131p yan\u0131lan \u00e7ok personel arkada\u015f\u0131m\u0131z var. Bu sekt\u00f6rde eski olanlar ilk bak\u0131\u015fta alt\u0131n\u0131n sahte olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 eline ald\u0131klar\u0131n\u0131 anlayabiliyor. \u00c7ok iyi kaplamalar var, bunlar\u0131n anla\u015f\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ayar testine girmesi, at\u00f6lyede yak\u0131lmas\u0131 laz\u0131m" \u015feklinde konu\u015ftu.,Kocaeli'de daha \u00f6nce doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n ve h\u0131rs\u0131zlar\u0131n kurban\u0131 olan baz\u0131 kuyumcular, \u015fimdilerde daha bilin\u00e7li davran\u0131yor.,Ma\u011fazaya gelen her ki\u015fiye m\u00fc\u015fteri g\u00f6z\u00fcyle bakt\u0131klar\u0131n\u0131 ancak artan doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k ve h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131 sebebiyle \u015fimdilerde daha dikkatli davrand\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Osman \u00d6zt\u00fcrk ise "Ma\u011fazaya m\u00fc\u015fteri k\u0131l\u0131\u011f\u0131nda gelen h\u0131rs\u0131zlar biraz da olsa kendilerini belli ediyor. Genelde d\u00fckkan\u0131n \u00e7ok yo\u011fun oldu\u011fu zamanlardan veya s\u0131rt\u0131m\u0131z\u0131 d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde o f\u0131rsattan yararlan\u0131yorlar" ifadelerini kulland\u0131.,Son d\u00f6nemde artan h\u0131rs\u0131zl\u0131k ve doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k olaylar\u0131, kuyumcular\u0131n ortak sorunu oldu. Bir\u00e7ok h\u0131rs\u0131zl\u0131k vakas\u0131 ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan kuyumcular h\u0131rs\u0131zlar\u0131n y\u00f6ntemlerine kar\u015f\u0131 \u00f6nlemler al\u0131yor.,\u015e\u00fcphelendi\u011fimiz durumlarda ise at\u00f6lyelere g\u00f6nderip, ate\u015fle erittiriyoruz. Bu sayede i\u00e7indeki maddenin alt\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anl\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\n