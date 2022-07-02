'Kaplama altın' dolandırıcıların yeni yöntemi!

Son dönemde artan hırsızlık ve dolandırıcılık olayları, kuyumcuların ortak sorunu oldu. Birçok hırsızlık vakası ile karşı karşıya kalan kuyumcular hırsızların yöntemlerine karşı önlemler alıyor.