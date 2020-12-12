'Kaplancık Kanyonu' keşfedilmeyi bekliyor

Samsun'un Vezirk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esinde Alt\u0131nkaya Baraj G\u00f6l\u00fc \u00fczerinde bulunan 'Kaplanc\u0131k Kanyonu' ke\u015ffedilmeyi bekliyor.,2 km uzunlu\u011funda, 72 metre geni\u015fli\u011finde ve 50 metre derinli\u011finde olan Kaplanc\u0131k Kanyonu'nda Roma d\u00f6nemine ait kal\u0131nt\u0131lar ve bir de bedesten bulunuyor. Kanyon i\u00e7indeki bedestene sadece tekne ile gidilebiliyor.,K\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan \u00f6nceleri dere yata\u011f\u0131ndan kayaya oyulmu\u015f merdivenlerle \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor ve Roma \u00c7a\u011f\u0131 serami\u011fi kal\u0131nt\u0131lar\u0131na rastlan\u0131yor. K\u00f6yl\u00fclerce son y\u0131llarda definecilerin b\u00f6lgede kaz\u0131 yaparak bedesteni tahrip etti\u011fi belirtildi.,Alt\u0131nkaya Baraj G\u00f6l\u00fc \u00fczerinde bulunan \u015eahinkaya Kanyonu'nun uzant\u0131s\u0131 olan Kaplanc\u0131k Kanyonu, \u015eahinkaya Kanyonu'na yar\u0131m saat mesafe uzakl\u0131kta bulunuyor. Hen\u00fcz \u00e7ok tan\u0131nmayan kanyonda sarp kayal\u0131klar aras\u0131ndan ge\u00e7erek Kayal\u0131 Bo\u011faz\u0131 kanyonuna do\u011fru yol al\u0131n\u0131yor.,Yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgisini \u00e7ekebilecek Kaplanc\u0131k Kanyonu'nda adrenalin tutkunlar\u0131 i\u00e7in bu b\u00f6lgenin kano\/dragon, yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00fc, kitesurf, paramotor, base jump, slackline\/highline, kaya t\u0131rman\u0131\u015f\u0131 gibi ekstrem sporlara y\u00f6nelik etkinliklere elveri\u015fli oldu\u011fu belirtiliyor. (\u0130HA)