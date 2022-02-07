'Kar kaplanları'nın 3 metre karla zorlu mücadelesi

"T\u00fcm zorluklara ra\u011fmen vatanda\u015flar\u0131m\u0131za ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diyen Balkan, "Bug\u00fcne kadar kimseyi ma\u011fdur etmedik, bu saatten sonra da kimseyi ma\u011fdur etmeyiz in\u015fallah. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,BAZI YERLERDE KAR KALINLI\u011eI 2-3 METRE\r\n\r\nMu\u015f\u2019a 82 kilometre mesafedeki Varto il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kartaldere k\u00f6y\u00fcnde yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcr\u00fcten i\u015f makinesi operat\u00f6r\u00fc Cahit Balkan, tipiden dolay\u0131 k\u00f6y yollar\u0131n\u0131n ula\u015f\u0131ma kapand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u0130l \u00f6zel idaresi ekipleri olarak 24 saat \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Balkan, \u201c\u00c7al\u0131\u015fmalarda zorlan\u0131yoruz. Tipiden dolay\u0131 baz\u0131 yerlerde 2-3 metre kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 var. Buran\u0131n rak\u0131m\u0131 y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in genelde tipi ge\u00e7it vermiyor" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Mu\u015f\u2019ta etkisini s\u00fcrd\u00fcren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, sis ve so\u011fuk hava hayat\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkilemeye devam ediyor.,T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00e7ok kar ya\u011fan illeri aras\u0131nda yer alan Mu\u015f\u2019ta, ekiplerin zorlu mesaisi s\u00fcr\u00fcyor. \u00c7\u0131\u011f tehlikesine ra\u011fmen sarp da\u011flar ve 2 bin rak\u0131m \u00fczerindeki k\u00f6ylerde karla m\u00fccadeleyi s\u00fcrd\u00fcren il \u00f6zel idaresi ekipleri, yollar\u0131 ula\u015f\u0131ma a\u00e7mak i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Ula\u015f\u0131mda aksamalar\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in hummal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten ekipler, karla kapl\u0131 yollar\u0131 a\u015farak k\u00f6ylere ula\u015f\u0131m sa\u011fl\u0131yor.